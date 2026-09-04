Популярна кондитерська у Києві зачинилась через спалах сальмонельозу: що відомо

Призупинила роботу кондитерська Namelaka, яка 6 березня відкрилась на Великій Васильківській. Перший заклад на Подолі продовжує працювати.

Відвідувачі засипали кондитерську Namelaka питаннями, чому їх новий заклад, розташований на вулиці Велика Васильківська у Києві, зачинений. Там опублікували великий пост про те, що заклад тимчасово призупинив роботу після того, як у частини команди виявили сальмонельоз. Про це "Намелака" повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Зачинився другий заклад, який "Намелака" відкрила на Великій Васильківській

У закладі повідомили, що 29 серпня в команді захворіла одна людина, яка мала симптоми харчового отруєння і пішла на лікарняний. Але 1 вересня ще чотири члени команди повідомили, що не вийдуть на роботу через погане самопочуття.

"В цей же день ми звернулися до Печерської санітарно-епідеміологічної служби, повідомили про ситуацію та отримали інструкції стосовно роботи. 2 вересня лабораторія провела всі додаткові дослідження команди, поверхонь та зразків продукції. Клінічна картина була схожа на вірусне захворювання, адже у 4 людей серед симптомів був також кашель", - розповіли у кондитерській та підкреслили, що скарг від гостей не було.

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Але станом на вечір 2 вересня кількість членів команди зі схожими симптомами виросла до 27. Заклад ще до того, як отримав результати аналізів, зупинив роботу кондитерській на Великій Васильківській, продезінфікували все приміщення спеціалізованою службою: виробництво, всі технологічні зони та зал, провели повний клінінг професійною компанією, утилізували всю продукцію, повністю обмежили доступ до приміщення, відправили всю команду на карантин та обмежили контакти з командою "Намелаки" на Подолі.

3 вересня були отримані результати аналізів перших 10 людей з команди — у двох з них виявлено сальмонелу.

"Наразі ми не розуміємо, як саме збудник потрапив до нас. Поки ми отримали лише результати аналізу води — все в порядку. Решту ще чекаємо. Разом з лабораторією шукаємо відповідь і будемо тримати вас в курсі", - зазначили у закладі.

Відкриття "Намелаки" у березні Фото: Соцмережi

Наразі є інформація, що троє відвідувачів мають симптоми кишкової інфекції.

"З однією дівчиною перебуваємо на зв'язку, оплачуємо рахунки за лікування та очікуємо результатів аналізів. Також чекаємо на контакти 2 гостей, які мають схожі симптоми", - у закладі попросили зв'язатись із ними у разі виникнення проблем із здоров'ям.

Також у "Намелаці" зазначили, що харчова безпека та здоров'я гостей і команди завжди були для них на першому місці.

У ресторані зазначили, що суворо дотримувались правил харчової безпеки Фото: соцмережі

Щодо "Намелаки" на Подолі — наразі не зафіксовано жодного випадку захворювання у команді і тамтешній заклад продовжує роботу.

"Нам дуже прикро і боляче стикнутися з такою ситуацією, але ми зробимо все можливе, щоб виявити та ліквідувати причину та допомогти усім, хто постраждав", - резюмували у ресторані.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, що таке "намелака" і як її готувати.

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