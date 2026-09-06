Виткофф и Кушнер впервые ехали в Киев на поезде: СМИ узнали, чем их угощали (фото)

В поезде "Укрзализныци" по пути в Украину специальных представителей президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера угощали традиционными блюдами крымскотатарской кухни.

По информации источника, для делегации из Америки было организовано меню крымскотатарского ресторана. Об этом сообщает Ukraine Context.

Меню поезда "Укрзализныци"

В частности, в него вошли традиционные блюда ныне оккупированного Крыма.

Визит Виткоффа и Кушнера в Украину

Кстати, во время брифинга Стив Виткофф признался, что ему понравилась поездка на поезде в Киев. Он назвал поездку замечательной и поблагодарил Зеленского за приглашение возобновить переговоры.

"Это напомнило мне о поездках к бабушке во Флориду", — сказал он.

Виткофф также поблагодарил украинцев за стойкость и мужество и заявил, что США "очень серьезно настроены" и стремятся добиться результата.

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Специальный посланник США Джаред Кушнер поблагодарил Владимира Зеленского и украинский народ за теплый прием и передал слова уважения от президента Трампа. Специальный представитель президента США заявил, что Дональд Трамп поручил подготовить новый пакет мер по установлению мира.

Напомним, что в Киеве 6 сентября вечером завершились переговоры между украинской и американской делегациями. Следующий раунд переговоров пройдет с участием США и стран ЕС: Великобритании, Франции и Германии.

Специальные посланники президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер 6 сентября впервые прибыли в Украину. До этого все встречи проходили за рубежом. До этого все встречи проходили за рубежом.