Віткофф і Кушнер вперше їхали до Києва потягом: ЗМІ дізналися, чим їх пригощали (фото)

У потягу "Укрзалізниці" в дорозі до України спецпредставників президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера пригощати традиційними стравами кримськотатарської кухні.

За інформацією джерела, для делегації із Америки організували меню кримськотатарського ресторану. Про це повідомляє Ukraine Context.

Меню потяга "Укрзалізниці"

Зокрема, до нього увійшли традиційні страви наразі окупованого Криму.

Візит Віткоффа і Кушнера до України

До слова, під час брифінгу Стів Віткофф зізнався, що йому сподобалася поїздка потягом до Києва. Він назвав поїздку чудовою та подякував Зеленському за запрошення відновити переговори.

"Нагадало мені поїздки до бабусі у Флориду", — сказав він.

Віткофф також подякував українцям за стійкість і мужність та заявив, що США "дуже серйозно налаштовані" і прагнуть досягти результату.

Спецпосланець Джаред Кушнер США подякував Володимиру Зеленському та українському народу за теплий прийом і передав слова поваги від президента Трампа. Спецпредставник президента США заявив, що Дональд Трамп доручив підготувати новий пакет для миру.

Відео дня

Нагадаємо, що у Києві 6 вересня, вечері, закінчилися перемовини між українською та американською делегаціями. Наступний раунд розмови – разом із США та країнами EЄ: Великою Британією, Францією та Німеччиною.

Спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер 6 вересня вперше прибули до України. До того всі зустрічі відбувалися за кордоном. До того всі зустрічі відбувалися за кордоном.