В Украину вернется жара до +33: Кибальчич дал прогноз на неделю

С 7 по 13 сентября в Украине ожидается тёплая, местами жаркая погода. Температура будет на несколько градусов выше климатической нормы, местами возможны кратковременные дожди с грозами.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич в прогнозе погоды на неделю.

Самые высокие температуры ожидаются в юго-восточных регионах и Крыму.

По прогнозу, сильных и продолжительных дождей не будет. Периодически будут наблюдаться кратковременные осадки с грозами и порывистым ветром, а ночью и утром местами возможен слабый туман.

В понедельник, 7 сентября, днём температура составит +19…+24 °С, на крайнем юге местами до +26 °С. Во вторник воздух прогреется до +21…+26 °С.

Прогноз погоды на 7 сентября Фото: Украинский гидрометеорологический центр

В среду, 9 сентября, днём ожидается +24…+29 °С, а в западных областях местами до +30…+33 °С. В четверг температура повысится до +28…+33 °С, однако в западных областях возможны грозовые дожди, шквалы и мелкий град.

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В пятницу на севере возможны небольшие кратковременные дожди, тогда как на остальной территории существенных осадков не прогнозируется. Днем в большинстве регионов температура составит +26…+31 °С.

Карта температур Фото: Meteoprog

В субботу, 12 сентября, в западных и центральных областях пройдут небольшие дожди. На востоке, юге и в Днепропетровской области днем ожидается +28…+33 °С.

В воскресенье, 13 сентября, дневная температура составит +22…+27 °С, а в Одесской области и в Крыму местами до +30 °С. По словам синоптика, "метеорологическое лето пока продлится ещё некоторое время".

Ранее синоптик Игорь Кибальчич прогнозировал новую волну жары в Украине, которая должна была начаться 21 августа. В большинстве областей температура могла подняться до +32…+37 °С, тогда как в западных и северо-западных регионах ожидались кратковременные дожди и грозы.

Также ранее сообщалось, что сентябрь в Украине может оказаться заметно теплее климатической нормы. По предварительным прогнозам, большую часть месяца будет сохраняться теплая и преимущественно сухая погода, а комфортное тепло может продержаться даже в начале октября.