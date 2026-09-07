В Україну повернеться спека до +33: Кібальчич дав прогноз на тиждень

Протягом 7–13 вересня в Україні очікується тепла, подекуди спекотна погода. Температура буде на кілька градусів вищою за кліматичну норму, місцями можливі короткочасні дощі з грозами.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич у прогнозі погоди на тиждень.

Найвищі температури очікуються у південно-східних регіонах та Криму.

За прогнозом, сильних і тривалих дощів не буде. Періодично проходитимуть короткочасні опади з грозами та поривчастим вітром, а вночі й вранці місцями можливий слабкий туман.

У понеділок, 7 вересня, вдень температура становитиме +19…+24 °С, на крайньому півдні місцями до +26 °С. У вівторок повітря прогріється до +21…+26 °С.

Прогноз погоди на 7 вересня Фото: Український гідрометеорологічний центр

У середу, 9 вересня, вдень очікується +24…+29 °С, а в західних областях місцями до +30…+33 °С. У четвер температура підвищиться до +28…+33 °С, однак у західних областях можливі грозові дощі, шквали та дрібний град.

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У п’ятницю на півночі можливі невеликі короткочасні дощі, тоді як на решті території істотних опадів не прогнозують. Вдень у більшості регіонів температура становитиме +26…+31 °С.

Карта температур Фото: Meteoprog

У суботу, 12 вересня, невеликі дощі пройдуть у західних і центральних областях. На сході, півдні та Дніпропетровщині вдень очікується +28…+33 °С.

У неділю, 13 вересня, температура вдень становитиме +22…+27 °С, а на Одещині та в Криму місцями до +30 °С. За словами синоптика, “метеорологічне літо поки що продовжиться на певний час”.

Раніше синоптик Ігор Кібальчич прогнозував нову хвилю спеки в Україні, яка мала розпочатися 21 серпня. У більшості областей температура могла піднятися до +32…+37 °С, тоді як у західних і північно-західних регіонах очікували короткочасні дощі та грози.

Також раніше повідомлялося, що вересень в Україні може бути помітно теплішим за кліматичну норму. За попередніми прогнозами, більшу частину місяця зберігатиметься тепла й переважно суха погода, а комфортне тепло може протриматися навіть на початку жовтня.