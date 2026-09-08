Российский след и миллионное имущество: что обнаружили в семье и окружении Кропивы, — СМИ

Родственники и близкие задержанного сотрудника Генеральной прокуратуры Сергея Кропивы за последние годы приобрели недвижимость и автомобили на сумму более миллиона долларов. Среди них — особняки, квартиры, нежилые помещения и дорогие автомобили.

Об этом сообщили журналисты hromadske в расследовании, опубликованном 7 сентября.

По версии следствия, Кропива, которого на записях НАБУ называют "Канцлером", зарабатывал на "крыше" мошеннических колл-центров, а деньги тратил на дорогие покупки и недвижимость.

Сам Кропива за годы службы, по данным журналистов, приобрел лишь приватизированную квартиру в Золотоноше Черкасской области. В то же время его родственники начали активно приобретать имущество в 2020 году, когда он занимал должность первого заместителя начальника Департамента киберполиции.

Его мать Валентина Кропива в 2020 году приобрела квартиру в киевском ЖК "Комфорт Таун" площадью 40 кв. м за более чем 800 тысяч гривен. В ноябре 2021 года она купила земельный участок и недостроенный дом в Лесниках под Киевом площадью 258 кв. м. Официальная стоимость составила около 5,5 млн гривен.

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В ноябре 2021 года Валентина Кропива приобрела земельный участок и дом в Лесниках под Киевом Фото: hromadske

В 2023 году мать чиновника приобрела автомобиль Toyota RAV4 2022 года выпуска, а в 2025-м оформила квартиру площадью 125 кв. м в ЖК "Файна Таун" за 6,7 млн гривен. Сейчас домом в Лесниках, который мать декларирует как недострой, пользуется Сергей Кропива.

Отец чиновника Василий Кропива также приобрел недвижимость. В 2024 году он оформил квартиру площадью 43,8 кв. м в ЖК UNIT.Home почти за 2 млн гривен, а в 2025 году — здание площадью 500 кв. м в Боярке. В ней расположен фитнес-центр, который в настоящее время временно закрыт.

Социальные сети фитнес-центра в здании Василия Кропивы в Боярке под Киевом Фото: hromadske

По данным hromadske, с 2020 года Василий Кропива официально потратил на недвижимость в Киеве, Киевской области и Одессе около 250 тысяч долларов. Вместе с женой эта сумма составляет около 650 тысяч долларов.

Жена Сергея Кропивы Ирина в 2023 году приобрела Mercedes-Benz GLE-Class 2023 года выпуска за почти 5 млн гривен. Она также является индивидуальным предпринимателем с 2020 года и в марте 2026 года основала компанию "Павер поинт".

Журналисты также обнаружили данные о российских паспортах в семье Ирины Кропивы. По их данным, женщина с такими же ФИО, датой и местом рождения получила российский паспорт в Республике Коми в 2004 году. В настоящее время этот документ недействителен.

В 2004 году Ирина Роговченко получила российский паспорт в Республике Коми. В настоящее время этот документ уже недействителен Фото: hromadske

Ее родители, Александр и Галина Роговченко, согласно данным из баз данных, по-прежнему остаются гражданами РФ. Они получили российские паспорта в 2003–2009 и 2005 годах соответственно. При этом в Украине они приобрели недвижимость на сумму свыше 200 тысяч долларов.

В частности, в 2021 году Галина Роговченко стала владелицей трёх помещений в ЖК "Файна Таун". В 2022 году Александр Роговченко приобрел там помещение площадью 41,5 кв. м, а в 2025 году — квартиру площадью 47,5 кв. м в ЖК "Грейт".

Кроме того, журналисты рассказали о 24-летней Елизавете Ивахненко, которую на записях НАБУ называют "Музой". В октябре 2025 года она приобрела нежилое помещение площадью 150 кв. м в центре Киева на Печерске за 7 млн гривен. В том же году она стала владелицей Mercedes-Benz EQE 350 2023 года выпуска.

Елизавета Ивахненко в 2025 году стала владелицей Mercedes-Benz EQE 350 2023 года выпуска Фото: hromadske

Таким образом, только в течение 2025 года Ивахненко приобрела имущество на сумму более 200 тысяч долларов. По данным следствия, Кропива также оформлял на подставных лиц недвижимость в элитном отеле Glacier в Ивано-Франковской области.

В суде прокурор САП Николай Карась заявил, что Кропива действовал при "полной поддержке" генерального прокурора Руслана Кравченко. Кравченко отрицает свою причастность к "крышеванию" мошеннических колл-центров и легализации имущества.

По данным журналистов, в рамках этого дела также были проведены обыски у главы Одесской областной государственной администрации Олега Кипера.

Напомним, 6 сентября ВАКС определил меру пресечения в отношении заместителя начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергея Кропивы — его поместили под стражу. При этом суд установил альтернативу в виде залога в размере 120 млн гривен.

На следующий день, 7 сентября, под стражу на 60 дней была помещена Елизавета Ивахненко, которую называют сожительницей Сергея Кропивы. Суд также предусмотрел возможность освобождения под залог — его размер составляет 20 млн гривен.