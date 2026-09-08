Російський слід і мільйонне майно: що виявили у родині та оточенні Кропиви, — ЗМІ

Родичі та близькі затриманого посадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиви за останні роки придбали нерухомість і автомобілі на понад мільйон доларів. Серед них — маєтки, квартири, нежитлові приміщення та дорогі авто.

Про це повідомили журналісти hromadske у розслідуванні, опублікованому 7 вересня.

За версією слідства, Кропива, якого на плівках НАБУ називають “Канцлером”, заробляв на “кришуванні” шахрайських колцентрів, а гроші витрачав на дорогі покупки та нерухомість.

Сам Кропива за роки служби, за даними журналістів, набув лише приватизовану квартиру в Золотоноші Черкаської області. Водночас активні придбання майна його родичами почалися у 2020 році, коли він був першим заступником начальника Департаменту кіберполіції.

Його мати Валентина Кропива у 2020 році придбала квартиру в київському ЖК “Комфорт Таун” площею 40 кв. м за понад 800 тисяч гривень. У листопаді 2021 року вона купила земельну ділянку та недобудований будинок у Лісниках під Києвом площею 258 кв. м. Офіційна вартість становила близько 5,5 млн гривень.

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У листопаді 2021 року Валентина Кропива купила земельну ділянку та будинок у Лісниках під Києвом Фото: hromadske

У 2023 році мати посадовця придбала Toyota RAV4 2022 року випуску, а у 2025-му оформила квартиру площею 125 кв. м у ЖК “Файна Таун” за 6,7 млн гривень. Зараз будинком у Лісниках, який мати декларує як недобудову, користується Сергій Кропива.

Батько посадовця Василь Кропива також придбав нерухомість. У 2024 році він оформив квартиру площею 43,8 кв. м у ЖК UNIT.Home майже за 2 млн гривень, а у 2025 році — будівлю площею 500 кв. м у Боярці. У ній розташований фітнес-центр, який нині тимчасово зачинений.

Соцмережі фітнес-центру в будівлі Василя Кропиви в Боярці під Києвом Фото: hromadske

За даними hromadske, із 2020 року Василь Кропива офіційно витратив на нерухомість у Києві, Київській області та Одесі близько $250 тисяч. Разом із дружиною ця сума становить близько $650 тисяч.

Дружина Сергія Кропиви Ірина у 2023 році придбала Mercedes-Benz GLE-Class 2023 року за майже 5 млн гривень. Вона також має ФОП із 2020 року та у березні 2026-го заснувала компанію “Павер поінт”.

Журналісти також виявили дані про російські паспорти в родині Ірини Кропиви. За їхніми даними, жінка з аналогічними ПІБ, датою та місцем народження отримала російський паспорт у Республіці Комі у 2004 році. Нині цей документ недійсний.

У 2004 році Ірина Роговченко отримала російський паспорт у Республіці Комі. Нині документ уже не дійсний Фото: hromadske

Її батьки, Олександр і Галина Роговченки, за даними витоків із баз, досі залишаються громадянами РФ. Вони отримали російські паспорти у 2003–2009 та 2005 роках відповідно. При цьому в Україні вони придбали нерухомість на понад $200 тисяч.

Зокрема, у 2021 році Галина Роговченко стала власницею трьох приміщень у ЖК “Файна Таун”. У 2022 році Олександр Роговченко придбав там приміщення площею 41,5 кв. м, а у 2025 році — квартиру площею 47,5 кв. м у ЖК “Грейт”.

Окремо журналісти розповіли про 24-річну Єлизавету Івахненко, яку на плівках НАБУ називають “Музою”. У жовтні 2025 року вона придбала нежитлове приміщення площею 150 кв. м у центрі Києва на Печерську за 7 млн гривень. Того ж року вона стала власницею Mercedes-Benz EQE 350 2023 року випуску.

Єлизавета Івахненко у 2025-му році стала власницею Mercedes-Benz EQE 350 2023 року випуску Фото: hromadske

Таким чином, лише протягом 2025 року Івахненко набула майна на понад $200 тисяч. За даними слідства, Кропива також оформлював на підставних осіб нерухомість в елітному готелі Glacier в Івано-Франківській області.

У суді прокурор САП Микола Карась заявив, що Кропива діяв за “повної підтримки” генерального прокурора Руслана Кравченка. Кравченко причетність до “кришування” шахрайських колцентрів та легалізації майна заперечує.

За даними журналістів, у межах цієї справи також відбулися обшуки у голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

Нагадаємо, 6 вересня ВАКС обрав запобіжний захід для заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергія Кропиви — його взяли під варту. Водночас суд визначив альтернативу у вигляді застави в розмірі 120 млн гривень.

Наступного дня, 7 вересня, під варту на 60 днів відправили Єлизавету Івахненко, яку називають співмешканкою Сергія Кропиви. Суд також передбачив можливість звільнення під заставу — її розмір становить 20 млн гривень.