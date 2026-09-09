Мать забрала почти 4 млн и выгнала из дома: суд встал на сторону военного после плена

Пока боец три года находился в российском плену, его родная мать распоряжалась его денежным довольствием по своему усмотрению. После возвращения сына она отказалась возвращать средства и даже лишила его прописки. Теперь суд второй инстанции поставил точку в этом резонансном деле.

Апелляционный суд подтвердил решение в отношении жительницы Ровенской области Людмилы Панчук, которую обязали вернуть сыну — военнослужащему Дмитрию Панчуку — почти 4 миллиона гривен. Эти средства женщина получала в качестве денежного обеспечения сына, пока тот находился в российском плену, однако после возвращения бойца домой отдавать деньги отказалась, а также выписала его из дома. Об этом сообщает "Суспільне Рівне".

Судебный спор между матерью и сыном продолжался несколько месяцев. Дмитрий требовал возврата 3 млн 894 тыс. грн денежного обеспечения. 13 апреля 2026 года Ровенский районный суд удовлетворил иск военнослужащего, однако Людмила Панчук обжаловала решение в апелляционном порядке. 8 сентября Ровенский апелляционный суд оставил предыдущий вердикт без изменений.

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Аргументы сторон

Адвокат ответчицы Алла Филатова настаивала, что на момент получения выплат действовали другие правовые нормы, согласно которым всю зарплату военнослужащего должны были перечислять на содержание его семьи, поэтому никакого нарушения закона, по ее мнению, не было.

В свою очередь представитель Дмитрия Василий Харчук подчеркивал, что действующий правовой механизм не предусматривает перехода средств в собственность лиц, получавших их во время плена военного, и не лишает бойца права требовать их возврата.

Апелляционный суд, рассмотрев материалы дела, оставил жалобу матери без удовлетворения. Решение вступило в законную силу немедленно, хотя может быть обжаловано в кассационном порядке в течение 30 дней.

Реакция военного

Сам Дмитрий прокомментировал это решение журналистам:

"Осталось совсем немного. Последние, так сказать, шаги к завершению этой истории. И чтобы все знали: что после плена, после всего, что можно пережить, чего можно добиться. Многого. Главное — захотеть и не отступать".

Боец рассказал, что узнал об апелляции матери из уведомления в приложении "Дия". По состоянию на 8 сентября женщина так и не вернула деньги и не восстановила сыну прописку. По словам Дмитрия, мать связывалась с ним только с требованиями закрыть судебное дело – без каких-либо извинений.

Ранее сообщалось, что 22-летний военнослужащий Дмитрий, проведший три года в российском плену, после возвращения узнал, что мать присвоила себе все выплаты и выписала его из квартиры — урегулировать конфликт мирным путем не удалось, поэтому боец обратился в суд.

Также известно, что мать Дмитрия Панчука, проиграв судебный процесс своему сыну и получив предписание вернуть ему почти 4 млн грн, сначала не согласилась с вердиктом и намеревалась его обжаловать.