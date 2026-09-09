Мати забрала майже 4 млн і виписала з дому: суд став на бік військового після полону

Поки боєць три роки перебував у російському полоні, рідна мати розпоряджалася його грошовим забезпеченням на власний розсуд. Після повернення сина відмовилася повертати кошти й навіть позбавила його прописки. Тепер суд другої інстанції поставив крапку в цій резонансній справі.

Апеляційний суд підтвердив рішення щодо жительки Рівненщини Людмили Панчук, яку зобов'язали повернути синові – військовому Дмитру Панчуку, майже 4 мільйони гривень. Ці кошти жінка отримувала як грошове забезпечення сина, поки той перебував у російському полоні, однак після повернення бійця додому віддавати гроші відмовилася, а також виписала його з будинку. Про це повідомляє "Суспільне Рівне".

Судова суперечка між матір'ю та сином тривав кілька місяців. Дмитро вимагав повернення 3 млн 894 тис. грн грошового забезпечення. 13 квітня 2026 року Рівненський районний суд задовольнив позов військового, проте Людмила Панчук оскаржила рішення в апеляційному порядку. 8 вересня Рівненський апеляційний суд залишив попередній вердикт без змін.

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Аргументи сторін

Адвокатка відповідачки Алла Філатова наполягала, що на момент отримання виплат діяли інші правові норми, згідно з якими всю зарплату військовослужбовця мали перераховувати на утримання його родини, тож жодного порушення закону, на її думку, не було.

Натомість представник Дмитра Василь Харчук наголошував, що чинний правовий механізм не передбачає переходу коштів у власність осіб, які отримували їх під час полону військового, і не позбавляє бійця права вимагати їх повернення.

Апеляційний суд, розглянувши матеріали справи, залишив скаргу матері без задоволення. Рішення набрало законної сили одразу, хоча може бути оскаржене в касаційному порядку протягом 30 днів.

Реакція військового

Сам Дмитро прокоментував рішення журналістам:

"Ще трохи залишилося. Останні, так би мовити, кроки до закінчення цієї історії. І щоб всі знали, що після полону, після всього, що можна пережити, чого можна добитися. Багато чого. Головне захотіти і не відступити назад".

Боєць розповів, що про апеляцію матері дізнався через сповіщення в застосунку "Дія". Станом на 8 вересня жінка так і не повернула кошти й не відновила синові прописку. За словами Дмитра, мати виходила з ним на зв'язок лише з вимогами закрити судову справу – без жодних вибачень.

Раніше повідомлялося, що 22-річний військовий Дмитро, який провів три роки в російському полоні, після повернення дізнався, що мати забрала собі всі виплати та виписала його з квартири – мирно вирішити конфлікт не вдалося, тож боєць звернувся до суду.

Також відомо, що мати Дмитра Панчука, програвши суд своєму синові та отримавши зобов'язання повернути йому майже 4 млн грн, спершу не погоджувалася з вердиктом і мала намір його оскаржувати.