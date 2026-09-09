Почти половина украинских подростков не имеют читательских навыков, — исследование

46% украинских 15-летних детей не имеют базового уровня по математике, 45% — по чтению, еще 35% не достигают базового уровня по естественнонаучным дисциплинам.

Такие неутешительные результаты третьего в Украине и второго за время полномасштабного вторжения РФ исследования PISA за 2025 год (Programme for International Student Assessment) международной программы оценки качества образования, которая проверяет, насколько 15-летние подростки умеют анализировать информацию, применять полученные в школе знания в реальной жизни и делать выводы.

PISA оценивала знания по чтению, математике и естественным наукам в 90 самых развитых стран мира. В исследовании участвовали школьники, учащиеся колледжей и профтехучилищ, которые еще не учились по новому государственному стандарту "Новая украинская школа" (НУШ).

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Средний результат Украины составляет 448 баллов по естественнонаучным дисциплинам, 431 — по математике и 418 — по чтению. Это ниже средних показателей стран ОЭСР (страны с развитой экономикой) на 34, 32 и 43 балла

Таким образом, украинские дети на 1,5 года обучения отстают в математике и естественнонаучных дисциплинах от своих сверстников из развитых стран и на два года отстают в чтении.

Если говорить кратко, то 56,4% подростков имеют низкие результаты хотя бы в одной из трех отраслей. Почти треть всех учащихся (29,3%) не достигли базового уровня знаний по всем трем предметам.

"Высоких уровней достигло 2% детей в естественных науках, 2,6% – в математике, 0,7% – в чтении", — констатирует экс-замминистра образования, депутат фракции "Голос" Инна Совсун.

Читать умеют, анализировать — нет

По ее словам, стабильно сложной остается ситуация с математикой, о чем постоянно говорят в последние несколько месяцев. Однако исследование PISA неожиданно подсветило проблему именно с чтением.

Совсун пишет, что в 2018 году Украина больше отставала от стран OECD по математике, а сейчас — по чтению. Именно в этой области произошло наибольшее снижение результатов между 2018 и 2025 годами (74% и 55% соответственно).

"Это проблема сама по себе. Ибо что проверяет PISA? Отнюдь не знание подлежащих, сказуемых или дат рождений писателей. PISA проверяет способность работать с информацией и мыслить: понять прочитанное, найти важную информацию, связать разные части текста, сделать собственные выводы, оценить и применить информацию. Отсутствие этих навыков фактически и блокирует будущие образовательные перспективы для детей, и ставит серьезные вопросы об их будущем функционировании в обществе в целом", — подчеркивает она.

Нардеп акцентирует на том, что отсутствие читательских навыков напрямую влияет на овладение математикой:

"Если внимательно посмотреть на разбор задач по математике, то мы видим, что у украинских подростков больше всего проблем со способностью внимательно прочитать условия задачи и все вводные, понять их, превратить эти данные в математическую модель и интерпретировать результаты. То есть с умением применять логическое мышление, сделать умозаключения, а не просто найти знакомые готовые ответы".

Она резюмирует, что проблема не просто в том, что детям не хватает знаний:

"Проблема в том, что слишком большая часть из них не умеет, ленится думать и применять знания".

Есть ли позитив?

По словам организаторов PISA, после резкого падения уровня знаний между 2018 и 2022 годами результаты стабилизировались и нового резкого падения не произошло, пишет ВВС.

"На самом деле, это крутой результат для воюющей страны, страдающей от агрессии, и признак устойчивости образовательной системы", — считает экс-советник министра образования Иванна Коберник.

В МОН считают: исследование PISA-2025 показало, что средние результаты статистически не отличаются от результатов 2022-го, а также то, что украинское образование смогло выстоять в условиях беспрецедентных вызовов, включая постоянные воздушные тревоги, смену формата обучения в условиях обстрелов, блэкаутов и тому подобного.

Тем не менее Инна Совсун уверена, что, хоть и есть объективные обстоятельства военного положения, однако крайне опасно, если общество и политики дальше будут прикрываться войной для бездействия, для того чтобы не принимать сложные решения в сфере образования.

Кто в лидерах исследования PISA?

Лучшие показатели в мире по математике и естественнонаучным дисциплинам, по данным PISA, показал Китай — 612 и 597 балла. По чтению лидером стал Сингапур, набрав 535 баллов.

А вот худшие показатели по трем предметам в мире у Руанды — около 300 баллов из всех.

Напомним, что нужно сделать с украинскими школами в обстановке постоянных тревог.

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