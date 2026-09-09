Майже половина українських підлітків не володіє навичками читання, — дослідження

46 % українських 15-річних дітей не мають базового рівня з математики, 45 % — з читання, ще 35 % не досягають базового рівня з природничих дисциплін.

Такі невтішні результати третього в Україні та другого за час повномасштабного вторгнення РФ дослідження PISA за 2025 рік (Programme for International Student Assessment) — міжнародної програми оцінки якості освіти, яка перевіряє, наскільки 15-річні підлітки вміють аналізувати інформацію, застосовувати отримані в школі знання в реальному житті й робити висновки.

PISA оцінювала знання з читання, математики та природничих наук у 90 найрозвиненіших країнах світу. У дослідженні брали участь школярі, студенти коледжів та учнів професійно-технічних училищ, які ще не навчалися за новим державним стандартом "Нова українська школа" (НУШ).

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Середній результат України становить 448 балів з природничих дисциплін, 431 — з математики та 418 — з читання. Це нижче за середні показники країн ОЕСР (країн з розвиненою економікою) на 34, 32 та 43 бали.

Таким чином, українські діти відстають у математиці та природничих дисциплінах від своїх однолітків із розвинених країн на 1,5 року навчання, а в читанні — на два роки.

Якщо коротко, то 56,4 % підлітків мають низькі результати хоча б в одній із трьох дисциплін. Майже третина всіх учнів (29,3 %) не досягли базового рівня знань з усіх трьох предметів.

"Високих рівнів досягли 2 % дітей у природничих науках, 2,6 % — у математиці, 0,7 % — у читанні", — зазначає екс-заступниця міністра освіти, депутатка фракції "Голос" Інна Совсун.

Читати вміють, а аналізувати — ні

За її словами, ситуація з математикою залишається стабільно складною, про що постійно говорять протягом останніх кількох місяців. Однак дослідження PISA несподівано висвітлило саме проблему з читанням.

Совсун пише, що у 2018 році Україна більше відставала від країн ОЕСР з математики, а зараз — з читання. Саме в цій галузі відбулося найбільше зниження результатів між 2018 і 2025 роками (74% і 55% відповідно).

"Це проблема сама по собі. Адже що перевіряє PISA? Зовсім не знання підметів, присудків чи дат народження письменників. PISA перевіряє здатність працювати з інформацією та мислити: зрозуміти прочитане, знайти важливу інформацію, пов’язати різні частини тексту, зробити власні висновки, оцінити та застосувати інформацію. Відсутність цих навичок фактично блокує майбутні освітні перспективи для дітей і ставить серйозні питання щодо їхнього майбутнього функціонування в суспільстві загалом", — підкреслює вона.

Народна депутатка наголошує на тому, що відсутність навичок читання безпосередньо впливає на засвоєння математики:

"Якщо уважно придивитися до розбору задач з математики, то ми бачимо, що в українських підлітків найбільше проблем із здатністю уважно прочитати умови задачі та всі вступні дані, зрозуміти їх, перетворити ці дані на математичну модель та інтерпретувати результати. Тобто з умінням застосовувати логічне мислення, робити висновки, а не просто знаходити знайомі готові відповіді".

Вона підсумовує, що проблема полягає не лише в тому, що дітям бракує знань:

"Проблема в тому, що надто велика частина з них не вміє, лінується думати та застосовувати знання".

Чи є щось позитивне?

За словами організаторів PISA, після різкого падіння рівня знань у період з 2018 по 2022 роки результати в Україні стабілізувалися, і нового різкого падіння не відбулося, пише BBC.

"Насправді це чудовий результат для країни, яка перебуває у стані війни та страждає від агресії, і свідчення стабільності освітньої системи", — вважає колишня радниця міністра освіти Іванна Коберник.

У МОН вважають: дослідження PISA-2025 показало, що середні результати статистично не відрізняються від результатів 2022 року, а також те, що українська освіта змогла вистояти в умовах безпрецедентних викликів, зокрема постійних повітряних тривог, зміни формату навчання в умовах обстрілів, відключень електроенергії тощо.

Проте Інна Совсун переконана, що, хоч і існують об’єктивні обставини, пов’язані з воєнним станом, однак надзвичайно небезпечно, якщо суспільство та політики й надалі будуть прикриватися війною, щоб ухилятися від дій, аби не приймати складні рішення у сфері освіти.

Хто лідирує в дослідженні PISA?

За даними PISA, найкращі результати у світі з математики та природничих дисциплін продемонстрував Китай — 612 та 597 балів. У читанні лідером став Сінгапур, набравши 535 балів.

А ось найгірші показники за трьома предметами у світі має Руанда — близько 300 балів із загальної кількості.

Нагадаємо, що слід зробити з українськими школами в умовах постійних тривог.

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