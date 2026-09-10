"Мало дронов и ракет": над Киевом заметили пролет "кометы" — что это могло быть на самом деле (видео)

Вечером 9 сентября в небе над украинской столицей заметили пролет неизвестного яркого "небесного тела". Люди говорят, что это, якобы, могла быть комета.

О таинственном объекте в небе над Киевом местные Telegram-каналы начали писать около 22:00. К тому времени в столице уже прозвучал кратковременный сигнал отмены воздушной тревоги, поэтому российских целей над городом не фиксировалось.

"Мало нам дронов и ракет, так тут еще и пролет кометы", — так прокомментировали очевидцы увиденное явление.

На видеороликах, опубликованных в соцсетях, можно увидеть, как над домами стремительно пронеслось "небесное тело".

Очевидцы сообщили о пролете "кометы" в небе над Киевом

Что это на самом деле могло быть

Специалисты пока не прокомментировали пролет неизвестного объекта над украинской столицей. Кадры показывают, что объект мерцает, а за ним видно характерное свечение, похожее на "хвост", свойственный комете, из-за чего очевидцы и могли так подумать.

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Однако ученые отмечают, что кометы находятся далеко в открытом космосе и движутся на фоне звезд очень медленно. Если же объект двигался быстро или оставлял яркий след в небе за считанные секунды или минуты, то это скорее свидетельствует о метеоре или болиде (огненном шаре). Это обломки астероида или кометы, которые входят в плотные слои атмосферы Земли с огромной скоростью и сгорают, вызывая яркую вспышку, которую можно спутать с кометой.

По другой версии, это могла быть также отработанная деталь ракеты, старый спутник или пролет ракеты-носителя.

Напомним, в ночь на 26 августа во Львове заметили пролет загадочного объекта в небе: люди писали, что это напоминало НЛО.

Кроме того, в мае киевляне заметили оптический феномен — яркое кольцо вокруг Солнца.