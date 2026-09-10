"Мало дронов и ракет": над Киевом заметили пролет "кометы" — что это могло быть на самом деле (видео)
Вечером 9 сентября в небе над украинской столицей заметили пролет неизвестного яркого "небесного тела". Люди говорят, что это, якобы, могла быть комета.
О таинственном объекте в небе над Киевом местные Telegram-каналы начали писать около 22:00. К тому времени в столице уже прозвучал кратковременный сигнал отмены воздушной тревоги, поэтому российских целей над городом не фиксировалось.
"Мало нам дронов и ракет, так тут еще и пролет кометы", — так прокомментировали очевидцы увиденное явление.
На видеороликах, опубликованных в соцсетях, можно увидеть, как над домами стремительно пронеслось "небесное тело".
Что это на самом деле могло быть
Специалисты пока не прокомментировали пролет неизвестного объекта над украинской столицей. Кадры показывают, что объект мерцает, а за ним видно характерное свечение, похожее на "хвост", свойственный комете, из-за чего очевидцы и могли так подумать.
Однако ученые отмечают, что кометы находятся далеко в открытом космосе и движутся на фоне звезд очень медленно. Если же объект двигался быстро или оставлял яркий след в небе за считанные секунды или минуты, то это скорее свидетельствует о метеоре или болиде (огненном шаре). Это обломки астероида или кометы, которые входят в плотные слои атмосферы Земли с огромной скоростью и сгорают, вызывая яркую вспышку, которую можно спутать с кометой.
По другой версии, это могла быть также отработанная деталь ракеты, старый спутник или пролет ракеты-носителя.
Напомним, в ночь на 26 августа во Львове заметили пролет загадочного объекта в небе: люди писали, что это напоминало НЛО.
Кроме того, в мае киевляне заметили оптический феномен — яркое кольцо вокруг Солнца.