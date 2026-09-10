"Мало нам дронів і ракет": над Києвом помітили проліт "комети" — що це могло бути насправді (відео)

Увечері 9 вересня у небі над українською столицею помітили проліт невідомого яскравого "небесного тіла". Люди кажуть, що це нібито могла бути комета.

Про таємничий об'єкт у небі над Києвом місцеві Telegram-канали почали писати близько 22:00. На той час у столиці був недовготривалий відбій повітряної тривоги, тож російських цілей над містом не фіксувалося.

"Мало нам дронів та ракет, так тут ще й проліт комети", — так прокоментували очевидці побачене явище.

На опублікованих відеороликах у соцмережах можна побачити, як над будинками стрімко пронеслося "небесне тіло".

Очевидці повідомили про проліт "комети" у небі над Києвом

Що це насправді могло бути

Фахівці поки не коментували проліт невідомого об'єкта над українською столицею. Кадри демонструють, що об'єкт мерехтить, а за ним видно характерне світіння, яке схоже на "хвіст", притаманний кометі, через що очевидці і могли так подумати.

Відео дня

Проте науковці кажуть, що комети перебувають далеко у відкритому космосі й рухаються на тлі зірок дуже повільно. Якщо ж об'єкт швидко рухався або залишав яскравий слід у небі за лічені секунди чи хвилини, то це більше свідчить про метеор або болід (вогняна куля). Це уламки астероїда чи комети, які входять у щільні шари атмосфери Землі на величезній швидкості й згоряють, викликаючи яскравий спалах, що можна сплутати із кометою.

За іншою версією, це могла бути також відпрацьована деталь ракети чи старий супутник, або ж проліт ракети-носія.

Нагадаємо, у ніч на 26 серпня у Львові помітили проліт загадкового об'єкта у небі: люди писали, що це нагадувало НЛО.

Також у травні кияни помітили оптичний феномен — яскраве кільце навколо Сонця.