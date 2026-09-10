Готовился убить известного общественного активиста Друзенко: СБУ задержала киллера ФСБ

Подозреваемый планировал застрелить ветерана российско-украинской войны во время его утренней прогулки с собакой в лесу. Бойцы СБУ задержали его прямо в засаде.

СБУ сообщила, что предотвратила убийство в рамках системной работы по противодействию российским спецслужбам. В ведомстве не назвали, кто был целью киллера, лишь сообщили, что это известный общественный активист. О том, что это было покушение на него, сообщил сам Геннадий Друзенко. Фокус собрал всю известную информацию.

Парень из Николаева был завербован ФСБ Фото: СБУ

"В результате упреждающих мер задержан киллер, работавший на ФСБ. Спецоперация проводилась под личной координацией главы Службы безопасности Украины генерал-майора Александра Поклада", — сообщили в СБУ.

Как выяснилось в ходе расследования, агент ФСБ в течение длительного времени отслеживал почасовой распорядок дня и маршруты передвижения потенциальной жертвы, а также получил от ФСБ координаты тайника, из которого забрал пистолет с патронами и глушителем.

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Далее, согласно инструкции российской спецслужбы, злоумышленник должен был переночевать в лесу, недалеко от дома общественного деятеля, и убить его несколькими выстрелами из засады. Агента задержали прямо в засаде.

На данный момент известно, что ФСБ завербовала 19-летнего жителя Николаева. Он попал в поле зрения россиян из-за своей активности в социальных сетях. СБУ отмечает, что парень публиковал посты в поддержку фашистской и нацистской идеологии.

В ходе обысков у задержанного изъяли три пистолета с глушителями и боеприпасами, а также смартфоны с доказательствами его работы на ФСБ.

Оружие, изъятое у киллера Фото: СБУ

Ему уже предъявили подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 (подготовка к умышленному убийству по заказу);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).

В настоящее время он находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Сам Геннадий Друзенко, на которого готовилось покушение, опубликовал пост, в котором сообщил, что через полтора месяца он сможет рассказать историю о том, как он "родился заново".

Друзенко отметил, что в тот день, когда было сорвано покушение на героя Украины Игоря Оболенского, российские агенты охотились не только на руководителя Корпуса "Хартия", но и на него самого.

"Наемный убийца-предатель, специально приехавший из другого города, тщательно изучил мой распорядок дня, знал маршрут моих передвижений, имел фотографии и готовился застрелить меня из пистолета с глушителем во время утренней прогулки с собакой в лесу. Служба безопасности Украины, её Департамент контрразведки сработали на отлично. Преступник был задержан с поличным", — сообщил Друзенко.

Он поблагодарил СБУ и иронично заметил, что если он оказался в "списке россиян, подлежащих расстрелу", то это значит, что "жизнь прожита не зря" и он на правильном пути.

"Моя жена любит шутить, что если с моим характером я до сих пор жив, то, наверное, у Господа на меня серьезные планы. Теперь я точно знаю, что меня оберегает не только Господь Бог, но и "Служба Божья Украины", более известная в народе как СБУ", — пошутил Друзенко.

Геннадий Друзенко — что известно

Генндий Друзенко — украинский юрист, общественный активист. Соучредитель и президент Первого добровольческого мобильного госпиталя (ПДМГ) им. Николая Пирогова. Председатель правления Центра конституционного моделирования, участник Революции достоинства и ветеран российско-украинской войны.

Свою карьеру он начинал в качестве секретаря-референта Патриарха Киевского и всея Руси-Украины Владимира (Романюка), поскольку окончил Киевский теологический колледж. В 2010-х годах возглавлял секретариат Комитета Верховной Рады Украины по вопросам евроинтеграции и работал на должности координатора по региональному развитию в проекте USAID. Вместе с Алексеем Гончаруком открыли первую в Украине практику в сфере права Европейского Союза юридической фирмы Constructive Lawyers.

Активист и юрист Геннадий Друзенко Фото: Громадське

В 2014 году Геннадий Друзенко вместе с друзьями создал Первый добровольческий мобильный госпиталь (ПДМШ) им. Николая Пирогова — крупнейший неправительственный проект по привлечению гражданских медиков к оказанию медицинской помощи в зоне проведения Операции Объединенных сил (до мая 2018 года — Антитеррористическая операция, АТО). Медики ПДМШ оказали помощь более чем 35 тысячам защитников и гражданским жертвам российской агрессии. С 2022 года находился на передовой, вновь оказывая помощь ВСУ. Участвовал в боях вблизи Серебрянского леса.

Имеет награды и знаки отличия от президента и Генштаба.

Напомним, ранее СБУ предотвратила попытку массового убийства украинских военных в Харьковской области, которую, по данным следствия, готовили агенты ФСБ под видом "благотворительной" вечеринки.

А журналист "Следствия.Инфо", действуя под прикрытием, получил от предполагаемого вербовщика российских спецслужб предложение за 5 тысяч долларов убить украинского военнослужащего. Для этого он создал фейковый аккаунт в Telegram от имени 22-летней девушки, после чего начал получать задания по поджогам, диверсиям, а впоследствии и убийству военнослужащего.