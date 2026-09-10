Готовился убить известного общественного активиста Друзенко: СБУ задержала киллера ФСБ
Подозреваемый планировал застрелить ветерана российско-украинской войны во время его утренней прогулки с собакой в лесу. Бойцы СБУ задержали его прямо в засаде.
СБУ сообщила, что предотвратила убийство в рамках системной работы по противодействию российским спецслужбам. В ведомстве не назвали, кто был целью киллера, лишь сообщили, что это известный общественный активист. О том, что это было покушение на него, сообщил сам Геннадий Друзенко. Фокус собрал всю известную информацию.
"В результате упреждающих мер задержан киллер, работавший на ФСБ. Спецоперация проводилась под личной координацией главы Службы безопасности Украины генерал-майора Александра Поклада", — сообщили в СБУ.
Как выяснилось в ходе расследования, агент ФСБ в течение длительного времени отслеживал почасовой распорядок дня и маршруты передвижения потенциальной жертвы, а также получил от ФСБ координаты тайника, из которого забрал пистолет с патронами и глушителем.
Далее, согласно инструкции российской спецслужбы, злоумышленник должен был переночевать в лесу, недалеко от дома общественного деятеля, и убить его несколькими выстрелами из засады. Агента задержали прямо в засаде.
На данный момент известно, что ФСБ завербовала 19-летнего жителя Николаева. Он попал в поле зрения россиян из-за своей активности в социальных сетях. СБУ отмечает, что парень публиковал посты в поддержку фашистской и нацистской идеологии.
В ходе обысков у задержанного изъяли три пистолета с глушителями и боеприпасами, а также смартфоны с доказательствами его работы на ФСБ.
Ему уже предъявили подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 (подготовка к умышленному убийству по заказу);
- ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).
В настоящее время он находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Сам Геннадий Друзенко, на которого готовилось покушение, опубликовал пост, в котором сообщил, что через полтора месяца он сможет рассказать историю о том, как он "родился заново".
Друзенко отметил, что в тот день, когда было сорвано покушение на героя Украины Игоря Оболенского, российские агенты охотились не только на руководителя Корпуса "Хартия", но и на него самого.
"Наемный убийца-предатель, специально приехавший из другого города, тщательно изучил мой распорядок дня, знал маршрут моих передвижений, имел фотографии и готовился застрелить меня из пистолета с глушителем во время утренней прогулки с собакой в лесу. Служба безопасности Украины, её Департамент контрразведки сработали на отлично. Преступник был задержан с поличным", — сообщил Друзенко.
Он поблагодарил СБУ и иронично заметил, что если он оказался в "списке россиян, подлежащих расстрелу", то это значит, что "жизнь прожита не зря" и он на правильном пути.
"Моя жена любит шутить, что если с моим характером я до сих пор жив, то, наверное, у Господа на меня серьезные планы. Теперь я точно знаю, что меня оберегает не только Господь Бог, но и "Служба Божья Украины", более известная в народе как СБУ", — пошутил Друзенко.
Геннадий Друзенко — что известно
Генндий Друзенко — украинский юрист, общественный активист. Соучредитель и президент Первого добровольческого мобильного госпиталя (ПДМГ) им. Николая Пирогова. Председатель правления Центра конституционного моделирования, участник Революции достоинства и ветеран российско-украинской войны.
Свою карьеру он начинал в качестве секретаря-референта Патриарха Киевского и всея Руси-Украины Владимира (Романюка), поскольку окончил Киевский теологический колледж. В 2010-х годах возглавлял секретариат Комитета Верховной Рады Украины по вопросам евроинтеграции и работал на должности координатора по региональному развитию в проекте USAID. Вместе с Алексеем Гончаруком открыли первую в Украине практику в сфере права Европейского Союза юридической фирмы Constructive Lawyers.
В 2014 году Геннадий Друзенко вместе с друзьями создал Первый добровольческий мобильный госпиталь (ПДМШ) им. Николая Пирогова — крупнейший неправительственный проект по привлечению гражданских медиков к оказанию медицинской помощи в зоне проведения Операции Объединенных сил (до мая 2018 года — Антитеррористическая операция, АТО). Медики ПДМШ оказали помощь более чем 35 тысячам защитников и гражданским жертвам российской агрессии. С 2022 года находился на передовой, вновь оказывая помощь ВСУ. Участвовал в боях вблизи Серебрянского леса.
Имеет награды и знаки отличия от президента и Генштаба.
Напомним, ранее СБУ предотвратила попытку массового убийства украинских военных в Харьковской области, которую, по данным следствия, готовили агенты ФСБ под видом "благотворительной" вечеринки.
А журналист "Следствия.Инфо", действуя под прикрытием, получил от предполагаемого вербовщика российских спецслужб предложение за 5 тысяч долларов убить украинского военнослужащего. Для этого он создал фейковый аккаунт в Telegram от имени 22-летней девушки, после чего начал получать задания по поджогам, диверсиям, а впоследствии и убийству военнослужащего.