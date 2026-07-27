Агенты РФ готовили массовое убийство военных на "благотворительной" вечеринке: СБУ сорвала их план

СБУ предотвратила попытку массового убийства украинских военных в Харьковской области, которую, по данным следствия, готовили агенты ФСБ под видом "благотворительной" вечеринки. Правоохранители задержали двух подозреваемых ещё до реализации плана и изъяли компоненты взрывного устройства и доказательства их сотрудничества с российскими спецслужбами.

Как сообщает Служба безопасности Украины, военная контрразведка СБУ под руководством главы ведомства генерал-майора Александра Поклада сорвала серию терактов, которые российские спецслужбы готовили на территории Харьковской области. В результате многоэтапной спецоперации были задержаны два агента ФСБ, которых подозревают в подготовке ликвидации украинских военнослужащих.

По данным следствия, обоих фигурантов завербовали удаленно через Telegram-каналы, где им предлагали "легкий заработок". Сначала они выполняли проверочные задания: фотографировали и снимали на видео определенные объекты, а также подожгли автомобиль Сил обороны.

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Впоследствии российские кураторы поручили агентам организовать так называемую "благотворительную" вечеринку, которая на самом деле должна была стать прикрытием для массового отравления украинских военных. Для этого подозреваемые арендовали дом за городом и распространили приглашения на тематическое мероприятие через местные Telegram-каналы.

По версии следствия, во время вечеринки агенты планировали подсыпать в напитки сильнодействующие вещества, которые могли привести к гибели людей. Установлено, что принять участие в мероприятии согласились несколько десятков человек, большинство из которых являются представителями Сил обороны Украины.

СБУ предотвратила попытку массового убийства украинских военных, которую готовили агенты под видом "благотворительной" вечеринки. Фото: СБУ

Параллельно фигуранты получили ещё одно задание от российского куратора — изготовить самодельное взрывное устройство с взрывчатым зарядом весом около 10 килограммов. Правоохранители действовали на опережение: одного из подозреваемых задержали, когда он переносил бомбу в своем рюкзаке, а другую фигурантку — в арендованном доме, где она изготавливала компоненты для взрывчатки.

В ходе обысков сотрудники СБУ изъяли компоненты самодельного взрывного устройства, мобильные телефоны и другие доказательства сотрудничества с российскими спецслужбами, в частности переписку с куратором о выполнении новых разведывательно-диверсионных заданий.

В итоге задержанным было предъявлено подозрение по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (подготовка к террористическому акту) и ч. 1 ст. 263 УКУ (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами). Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. В случае доказательства вины подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, что ранее журналист "Слідство. Інфо", действуя под прикрытием, получил от предполагаемого вербовщика российских спецслужб предложение за 5 тысяч долларов убить украинского военнослужащего. Для этого он создал фейковый аккаунт в Telegram от имени 22-летней девушки, после чего начал получать задания по поджогам, диверсиям, а впоследствии и убийству военнослужащего.

Кроме того, Фокус сообщал , что 4 июня в съемной квартире в Житомире обнаружили тело 27-летнего военнослужащего ВСУ. По предварительным выводам экспертов, причиной смерти стало отравление.