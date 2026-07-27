Агенти РФ готували масове вбивство військових на "благодійній" вечірці: СБУ зірвала їхній план

СБУ запобігла спробі масового вбивства українських військових у Харківській області, яку, за даними слідства, готували агенти ФСБ під виглядом "благодійної" вечірки. Правоохоронці затримали двох підозрюваних ще до реалізації плану та вилучили компоненти вибухового пристрою й докази їхньої співпраці з російськими спецслужбами.

Як повідомляє Служба безпеки України, військова контррозвідка СБУ за координації очільника відомства генерал-майора Олександра Поклада зірвала серію терактів, які російські спецслужби готували на території Харківської області. У результаті багатоетапної спецоперації було затримано двох агентів ФСБ, яких підозрюють у підготовці ліквідації українських військовослужбовців.

За даними слідства, обох фігурантів завербували дистанційно через Telegram-канали, де пропонували "легкий заробіток". Спочатку вони виконували перевірочні завдання: фотографували та знімали на відео визначені об'єкти, а також підпалили автомобіль Сил оборони.

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Згодом російські куратори доручили агентам організувати так звану "благодійну" вечірку, яка насправді мала стати прикриттям для масового отруєння українських військових. Для цього підозрювані орендували будинок за містом та поширили запрошення на тематичний захід через місцеві Telegram-канали.

За версією слідства, під час вечірки агенти планували підсипати у напої сильнодіючі речовини, що могли призвести до смерті людей. Встановлено, що участь у заході погодилися взяти кілька десятків осіб, більшість із яких є представниками Сил оборони України.

СБУ запобігла спробі масового вбивства українських військових, яку готували агенти під виглядом "благодійної" вечірки. Фото: СБУ

Паралельно фігуранти отримали ще одне завдання від російського куратора — виготовити саморобний вибуховий пристрій із вибуховою частиною вагою близько 10 кілограмів. Правоохоронці спрацювали на випередження: одного із підозрюваних затримали, коли він переносив бомбу у своєму рюкзаку, а іншу фігурантку — в орендованому будинку, де вона виготовляла компоненти для вибухівки.

Під час обшуків співробітники СБУ вилучили складові саморобного вибухового пристрою, мобільні телефони та інші докази співпраці із російськими спецслужбами, зокрема листування із куратором щодо виконання нових розвідувально-диверсійних завдань.

Зрештою, затриманим повідомили про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до терористичного акту) та ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами). Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини підозрюваним загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, що раніше журналіст "Слідства.Інфо" під прикриттям отримав від імовірного вербувальника російських спецслужб пропозицію за 5 тисяч доларів убити українського військового. Для цього він створив фейковий Telegram-акаунт 22-річної дівчини, після чого почав отримувати завдання щодо підпалів, диверсій, а згодом і вбивства військовослужбовця.

Також Фокус писав, що 4 червня в орендованій квартирі в Житомирі знайшли тіло 27-річного військовослужбовця ЗСУ. За попередніми висновками експертів, причиною смерті стало отруєння.