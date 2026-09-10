Готувався вбити відомого громадського активіста Друзенка: СБУ затримала кілера ФСБ

Фігурант планував застрелити ветерана російсько-української війни під час його ранкової прогулянки з собакою в лісі. Бійці СБУ затримали його прямо у засідці.

СБУ повідомила, що попередила вбивство у межах системної роботи із протидії російським спецслужбам. Вони не назвали, хто був ціллю кіллера, лише сказали, що це відомий громадський активіст. Про те, що це був замах на нього, повідомив сам Геннадій Друзенко. Фокус зібрав все, що відомо.

Хлопця з Миколаєва завербувала ФСБ Фото: СБУ

"За результатами дій на випередження затримано кілера, який працював на ФСБ. Спецоперація відбувалася за особистої координації очільника Служби безпеки України генерал-майора Олександра Поклада", — повідомили у СБУ.

Як з'ясувало розслідування, агент ФСБ тривалий час відстежував погодинний розпорядок дня та маршрути руху потенційної жертви, а також отримав від ФСБ координати схрону, з якого забрав пістолет з набоями та глушником.

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Далі за інструкцією російської спецслужби зловмисник мав заночувати в лісі, поблизу помешкання громадського діяча, та вбити його декількома пострілами із засідки. Затримали агента прямо у засідці.

Наразі відомо, що ФСБ завербувало 19-річного мешканця Миколаєва. У поле зору росіян він потрапив через свою активність у соціальних мережах. СБУ зазначає, що хлопець публікував дописи на підтримку фашистської та нацистської ідеології.

У ході обшуків у затриманого вилучили три пістолети з глушниками та боєприпасами, а також смартфони із доказами роботи на ФСБ.

Зброя, яку вилучили в кілера Фото: СБУ

Йому вже повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 (готування до умисного вбивства на замовлення);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Нині він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Сам Геннадій Друзенко на якого готувався замах, опублікував пост в якому повідомив, що через півтора місяця він може розповісти історію того, як він "народився вдруге".

Друзенко зазначив, що в той день, коли зірвався замах на героя України Ігоря Оболенського, російські агенти полювали не тільки на очільника Корпуса "Хартія", а й на нього самого.

"Кілер-запроданець, який спеціально приїхав з іншого міста, ретельно вивчив мій розпорядок дня, знав маршрут моїх пересувань, мав фото і готувався розстріляти мене з пістолета з глушником під час ранкової прогулянки з собакою в лісі. Служба безпеки України, її Департамент контррозвідки спрацювали на відмінно. Злочинець був затриманий на гарячому", — повідомив Друзенко.

Він подякував СБУ та іронічно зазначив, що якщо опинився в "розстрільному списку росіян", то це значить, що "життя прожито недаремно", і він на правильному шляху.

"Моя дружина любить жартувати, що якщо з моїм характером я досі живий, то, напевно, в Господа на мене серйозні плани. Тепер я точно знаю, що мене береже не тільки Господь Бог, а й "Служба Божа України", більш відома в народі як СБУ", — пожартував Друзенко.

Геннадій Друзенко — що відомо

Генндій Друзенко — український правник, громадський активіст. Співзасновник та президент Першого добровольчого мобільного шпиталю (ПДМШ) ім. Миколи Пирогова. Голова правління Центру конституційного моделювання, учасник Революції гідності та ветеран російсько-української війни.

Свою кар'єру починав, як секретар-референт Патріарха Київського і всієї Руси-України Володимира (Романюка), бо закінчив Київський теологічний коледж. В 2010-х очолював секретаріат Комітету Верховної Ради України з питань євроінтеграції та працював на посаді Координатора з регіонального розвитку в проекті USAID. Разом із Олексієм Гончаруком відкрили першу в Україні практику в сфері права Європейського Союзу юридичної фірми Constructive Lawyers.

Активіст та правник Геннадій Друзенко Фото: Громадське

У 2014 році Геннадій Друзенко разом із друзями створили Перший добровольчий мобільний шпиталь (ПДМШ) ім. Миколи Пирогова — найбільший неурядовий проект із залучення цивільних медиків до надання медичної допомоги в зоні проведення Операції Об'єднаних сил (до травня 2018 року — Антитерористична операція, АТО). Медики ПДМШ надали допомогу понад 35 тисячам захисникам та цивільним жертвам російської агресії. З 2022 року перебував на передовій, знов надаючи допомогу ЗСУ. Брав участь в боях поблизу Серебрянського лісу.

Має нагороди та відзнаки від президента та Генштабу.

Нагадаємо, раніше СБУ запобігла спробі масового вбивства українських військових у Харківській області, яку, за даними слідства, готували агенти ФСБ під виглядом "благодійної" вечірки.

А журналіст "Слідства.Інфо" під прикриттям отримав від імовірного вербувальника російських спецслужб пропозицію за 5 тисяч доларів убити українського військового. Для цього він створив фейковий Telegram-акаунт 22-річної дівчини, після чого почав отримувати завдання щодо підпалів, диверсій, а згодом і вбивства військовослужбовця.