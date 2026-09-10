В ТРЦ Киева вводят новые правила на случай тревоги: что изменится для посетителей

В то же время решение о продолжении или приостановке обслуживания покупателей остается за руководством отдельных магазинов, ресторанов и сервисных заведений, арендующих площади внутри этих ТРЦ.

В Киеве четыре популярных торгово-развлекательных центра изменили правила работы во время воздушных тревог. ТРЦ DREAM, Retroville, River Mall и Victoria Gardens будут продолжать принимать посетителей в случае объявления "желтого" уровня опасности, который обычно связан с угрозой атаки вражеских беспилотников. Об этом говорится в заявлениях администраций ТРЦ DREAM, Retroville, River Mall и Victoria Gardens на их официальных страницах в Facebook.

Дело в том, что с 00:00 10 сентября 2026 года в Киеве вступили в силу новые правила работы предприятий и городской инфраструктуры в зависимости от уровня воздушной угрозы. Решение было принято Советом обороны Киева во исполнение постановления правительства и с учетом особенностей ситуации с безопасностью в столице.

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Главное изменение для бизнеса заключается в том, что "желтая" тревога в связи с угрозой атаки дронов больше не означает автоматическую остановку работы. Предприятия могут продолжать деятельность, но при условии, что на территории имеются укрытия для сотрудников и посетителей или выполнены условия, предусмотренные правительством.

В то же время решение о продолжении или приостановке обслуживания покупателей остается за руководством отдельных магазинов, ресторанов и сервисных заведений, арендующих площади внутри этих ТРЦ. Каждый арендатор самостоятельно решает, работать ли торговой точке во время "желтого" сигнала или временно закрыть двери.

ТРЦ DREAM, Retroville, River Mall и Victoria Gardens объявили о новых правилах работы во время тревог

Вместе с тем правительство предусмотрело переходный период для предприятий, которые пока не располагают укрытием. Они могут продолжать работу по согласованию с трудовым коллективом, пока укрытие обустраивается, но не дольше чем три месяца со дня вступления в силу соответствующего постановления. При этом пребывание посетителей в таких заведениях во время "желтого" уровня происходит по их собственному усмотрению. То есть человек сам решает, оставаться ли в магазине, ресторане, ТРЦ или другом заведении во время угрозы с дронами.

Правительство объясняет новые правила необходимостью адаптировать работу городов к тактике российских воздушных атак. Ранее из-за продолжительных атак с использованием дронов предприятия могли быть вынуждены полностью приостанавливать работу на несколько часов, даже если непосредственной ракетной угрозы не было.

Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что во время "желтого" уровня экономика должна продолжать работать, но при условии соблюдения требований безопасности и обеспечения доступа людей к укрытиям. В то же время в правительстве подчеркивают, что "красный" уровень предусматривает остановку работы и переход людей в укрытия.

Напомним, что в Киеве ввели дифференцированную систему оповещения:

жёлтый — угроза атаки дронов;

— угроза атаки дронов; красный — массированная атака дронов, ракетная или ракетно-дроновая угроза;

— массированная атака дронов, ракетная или ракетно-дроновая угроза; отбой — угроза миновала.

В случае изменения характера опасности будет отправлено новое сообщение. Например, после угрозы со стороны дронов может быть объявлена ракетная угроза — тогда жители получат отдельное предупреждение.

По состоянию на 7 сентября в столице было установлено 426 цифровых точек системы оповещения, ещё 146 оставались аналоговыми.

Кстати, в Киеве с 10 сентября временно запрещены массовые развлекательные и спортивные мероприятия под открытым небом, а также в зданиях, где нет укрытий.

Кроме того, с 10 сентября комендантский час в столице будет действовать с 01:00 до 05:00. Соответственно, общественный транспорт будет работать на час дольше.

При этом режим работы ресторанов, заведений общественного питания, развлекательных заведений и торгово-развлекательных центров в связи с сокращением комендантского часа не продлевается. Для них график остается без изменений.