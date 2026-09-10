ТРЦ Києва запроваджують нові правила під час тривоги: що зміниться для відвідувачів

Водночас рішення про продовження або призупинення обслуговування покупців залишається за керівництвом окремих магазинів, ресторанів та сервісних закладів, які орендують площі всередині цих ТРЦ.

У Києві чотири популярні торговельно-розважальні центри змінили правила роботи під час повітряних тривог. ТРЦ DREAM, Retroville, River Mall та Victoria Gardens продовжать приймати відвідувачів у разі оголошення "жовтого" рівня небезпеки, який зазвичай пов'язаний із загрозою атаки ворожих безпілотників. Про це йдеться в заявах адміністрацій ТРЦ DREAM, Retroville, River Mall та Victoria Gardens на їхніх офіційних сторінках у Facebook.

Справа в тому, що із 00:00 10 вересня 2026 року в Києві почали діяти нові правила роботи підприємств та міської інфраструктури залежно від рівня повітряної загрози. Рішення ухвалила Рада оборони Києва на виконання урядової постанови та з урахуванням особливостей безпекової ситуації у столиці.

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Головна зміна для бізнесу полягає в тому, що "жовта" тривога через загрозу атаки дронів більше не означає автоматичне припинення роботи. Підприємства можуть продовжувати діяльність, але за умови, що на території є укриття для працівників і відвідувачів або виконані передбачені урядом умови.

Водночас рішення про продовження або призупинення обслуговування покупців залишається за керівництвом окремих магазинів, ресторанів та сервісних закладів, які орендують площі всередині цих ТРЦ. Кожен орендар самостійно визначає, чи працювати торгова точка під час "жовтого" сигналу, чи тимчасово зачиняти двері.

ТРЦ DREAM, Retroville, River Mall та Victoria Gardens оголосили нові правила роботи під час тривог

Разом з тим, уряд передбачив перехідний період для підприємств, які поки не мають укриття. Вони можуть продовжувати роботу за погодженням із трудовим колективом, поки укриття облаштовується, але не довше ніж три місяці від дня набрання чинності відповідною постановою. При цьому перебування відвідувачів у таких закладах під час "жовтого" рівня відбувається на їхній власний розсуд. Тобто людина сама вирішує, чи залишатися в магазині, ресторані, ТРЦ або іншому закладі під час дронової загрози.

Нові правила уряд пояснює необхідністю адаптувати роботу міст до тактики російських повітряних атак. Раніше через тривалі дронові атаки підприємства могли бути змушені повністю зупиняти роботу на кілька годин, навіть якщо безпосередньої ракетної загрози не було.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що під час "жовтого" рівня економіка має продовжувати працювати, але за умови дотримання вимог безпеки та доступу людей до укриттів. Водночас в уряді наголошують, що "червоний" рівень передбачає зупинку роботи та перехід людей в укриття.

Нагадаємо, що у Києві запровадили диференційоване оповіщення:

жовтий — загроза атаки дронів;

— загроза атаки дронів; червоний — масована атака дронів, ракетна або ракетно-дронова загроза;

— масована атака дронів, ракетна або ракетно-дронова загроза; відбій — загроза минула.

У разі зміни характеру небезпеки надходитиме нове повідомлення. Наприклад, після дронової загрози може бути оголошена ракетна — тоді мешканці отримають окреме попередження.

Станом на 7 вересня у столиці було встановлено 426 цифрових точок системи оповіщення, ще 146 залишалися аналоговими.

До слова, у Києві з 10 вересня тимчасово забороняють масові розважальні та спортивні заходи просто неба, а також у будівлях, де немає укриттів.

Крім того, із 10 вересня комендантська година в столиці триватиме з 01:00 до 05:00. Відповідно громадський транспорт працюватиме на годину довше.

При цьому робота ресторанів, закладів харчування, розважальних закладів і торговельно-розважальних центрів через скорочення комендантської години не продовжується. Для них графік залишається без змін.