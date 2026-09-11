Тещу Коновальца и Мельника перезахоронят во Львове: объявлены дата и время

Спустя более полувека после смерти в эмиграции женщина, чьи дочери стали женами двух лидеров ОУН, наконец вернётся на родную землю, где будет покоиться рядом с мужем.

В пятницу, 18 сентября, во Львове состоятся повторные похороны деятельницы украинского женского и просветительского движения Марии Федак (Сичинской) — тещи лидеров ОУН Андрея Мельника и Евгения Коновальца. Прах женщины был эксгумирован в Люксембурге 10 сентября. Об этом сообщил начальник Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.

"Российская империя, а впоследствии и советский режим делали всё, чтобы украинцы лишились не только государства, но и собственной исторической памяти. Чтобы те, кто боролся за Украину, оставались в изгнании даже после смерти. Мы это меняем", – написал чиновник.

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Программа перезахоронения

18 сентября в 14:00 состоится встреча кортежа и церемония прощания с Марией Федак в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла на улице Театральной, 11. В 14:40 на площади Рынок начнётся общегородской ритуал почтения памяти, а в 15:00 стартует сама церемония перезахоронения на участке №49 Лычаковского кладбища. Женщина будет покоиться рядом с могилой своего мужа.

Кто такая Мария Федак

Мария Федак (Сичинская) родилась в 1874 году в Тернопольской области. Она была женой галицкого адвоката и мецената Степана Федака и матерью жён двух лидеров ОУН — Евгения Коновальца и Андрея Мельника.

Женщина активно участвовала в женском просветительском движении Галичины, входила в руководство союза "Труд", занималась благотворительностью и поддерживала арестованных студентов. Вместе с мужем она воспитала восьмерых детей.

Спасаясь от советских репрессий, семья Федаков эмигрировала за границу. Последние годы жизни Мария провела в Люксембурге, где её и похоронили на кладбище Боневуа.

Ранее сообщалось, что в Роттердаме эксгумировали останки полковника Евгения Коновальца, которые планируется вернуть в Украину — его перезахоронят на Национальном военном мемориальном кладбище.

Также известно, что во Львове завершилась эксгумация всех 355 захоронений советского периода, которые будут перезахоронены на Голосковском кладбище, хотя судьба некоторых останков может решиться и по-другому.