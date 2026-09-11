Тещу Коновальця та Мельника перепоховають у Львові: оголошено дату і час

Через понад пів століття після смерті в еміграції жінка, чиї доньки стали дружинами двох провідників ОУН, нарешті повернеться на рідну землю, де спочине поруч із чоловіком.

У п'ятницю, 18 вересня, у Львові перепоховають діячку українського жіночого та просвітницького руху Марію Федак (Січинську) – тещу провідників ОУН Андрія Мельника та Євгена Коновальця. Прах жінки ексгумували в Люксембурзі 10 вересня. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Російська імперія, а згодом радянський режим робили все, щоб українці втрачали не лише державу, а й власну історичну пам'ять. Щоб ті, хто боровся за Україну, залишалися у вигнанні навіть після смерті. Ми це змінюємо", – написав посадовець.

Програма перепоховання

18 вересня о 14:00 відбудеться зустріч кортежу та чин прощання із Марією Федак у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла на вулиці Театральній, 11. Об 14:40 розпочнеться загальноміський ритуал вшанування пам'яті на площі Ринок, а о 15:00 стартує сама церемонія перепоховання на полі №49 Личаківського цвинтаря. Жінка спочиватиме поруч із могилою свого чоловіка.

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Хто така Марія Федак

Марія Федак (Січинська) народилася 1874 року на Тернопільщині. Вона була дружиною галицького адвоката й мецената Степана Федака та матір'ю дружин двох провідників ОУН – Євгена Коновальця й Андрія Мельника.

Жінка активно долучалася до жіночого просвітницького руху Галичини, входила до керівництва спілки "Труд", займалася благодійністю та підтримувала заарештовану студентську молодь. Разом із чоловіком вона виховала вісьмох дітей.

Рятуючись від радянських репресій, родина Федаків емігрувала за кордон. Останні роки життя Марія провела в Люксембурзі, де її й поховали на цвинтарі Боневуа.

Раніше повідомлялося, що в Роттердамі ексгумували останки полковника Євгена Коновальця, які планують повернути в Україну – його перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Також відомо, що у Львові завершилася ексгумація всіх 355 поховань радянського періоду, які перепоховають на Голосківському кладовищі, хоча доля деяких останків може вирішитися й інакше.