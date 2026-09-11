Укргидрометцентр срочно объявил об опасности: какие области окажутся под ударом непогоды

Непогода может затруднить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также повлиять на движение транспорта.

В Украине 12 сентября ожидаются сильные дожди, в связи с чем в ряде областей объявлен I уровень опасности — желтый. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Речь идет об официальном штормовом предупреждении об ухудшении погодных условий на территории Украины. Это означает, что ожидаемое количество осадков может достичь критериев опасного явления. Для населения это, прежде всего, сигнал учитывать погоду во время поездок, быть осторожными на дорогах и следить за обновлениями прогноза. В частности, водителям рекомендуется быть внимательными на дорогах из-за риска аквапланирования и снижения видимости, а коммунальным службам — заблаговременно подготовиться к возможным локальным подтоплениям и повреждениям линий электропередач.

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Где ожидаются сильные дожди

По данным метеорологов, сильные дожди будут проходить волнами по всей стране, начиная с ночи. При этом наибольшее количество осадков прогнозируется в западных и северных регионах.

Ночью 12 сентября ожидаются сильные дожди в:

Львовской области;

Волынской;

Ровенской;

Хмельницкой;

Житомирской;

Винницкой.

А вот днем зона значительных осадков переместится, в частности, в Киевскую, Черниговскую и Сумскую области.

По прогнозу УкрГМЦ, в западных и северных областях местами возможны также грозы. В Киеве 12 сентября прогнозируется умеренный дождь ночью и сильный дождь днем, температура составит около +13…+15 °C ночью и +15…+17 °C днем.

Штормовое предупреждение об ухудшении погодных условий на территории Украины Фото: Укргидрометцентр

Что именно может представлять опасность при объявлении I уровня опасности

Жёлтый уровень объявляется не просто из-за "плохой погоды", а когда определённое явление соответствует установленным метеорологическим критериям. Например, для сильного дождя I уровень устанавливают, когда ожидается 15–49 мм осадков за 12 часов или менее. Для тумана желтый уровень соответствует видимости 500 метров или менее, если он держится не менее трех часов.

Для ветра I уровень опасности начинается со скорости 15 м/с. Более сильный ветер — 25–34 м/с — уже соответствует II, оранжевому уровню, а ветер со скоростью от 35 м/с — III, красному.

В повседневной жизни "жёлтый" уровень может означать:

затруднения в движении на дорогах из-за сильного дождя, мокрого покрытия или ухудшения видимости;

риск локального подтопления отдельных участков во время сильных осадков;

возможные проблемы в работе энергетических и коммунальных служб;

более сложные условия для строительных работ, особенно если прогнозируется сильный ветер;

опасность для людей, работающих на высоте или под открытым небом;

ухудшение условий для водителей, велосипедистов и пешеходов;

при определённых погодных условиях — падение веток, повреждение временных конструкций и другие локальные последствия.

Именно поэтому Укргидрометцентр отмечает, что желтый уровень может создавать проблемы для населения, инфраструктуры и предприятий, хотя и не представляет такой масштабной угрозы, как оранжевый или красный уровни.

Чем желтый отличается от оранжевого и красного

Украинский гидрометеорологический центр использует три уровня опасности погодных явлений. Они обозначаются цветами: желтый, оранжевый и красный. Отдельно для гидрологических явлений применяется такая же трехуровневая система.

I уровень — желтый: погода потенциально опасна. Нужно быть внимательными и учитывать прогноз при планировании поездок и работы.

II уровень — оранжевый: погодные условия уже представляют реальную угрозу для людей, инфраструктуры и окружающей среды. УкрГМЦ рекомендует проявлять максимальную осторожность в районе, где наблюдается опасное явление. При таком уровне погодные условия могут существенно влиять на транспорт, работу предприятий, коммунальную инфраструктуру и повседневную жизнь. Например, для ветра это 25–34 м/с, а для града — 20–39 мм.

III уровень — красный: погодные условия крайне опасны, могут представлять угрозу для жизни людей на обширных территориях и приводить к масштабным повреждениям инфраструктуры. В таком случае рекомендуется прекратить деятельность в зоне опасного явления и принять меры безопасности. Для ветра красный уровень начинается со скорости 35 м/с, а для града — с размера 40 мм.

Напомним, 8 августа на Одессу и Харьков обрушилась такая непогода, что в Одессе сильный ветер сносил шезлонги на пляжах, а ливень затопил городские дороги. В Харькове прошел очень сильный град.

Кроме того, мы писали, что в Европе из-за рекордной жары упал уровень воды в реках Рейн и Дунай. Там начали находить артефакты из прошлого.