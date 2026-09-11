Укргідрометцентр терміново оголосив небезпеку: які області опиняться під ударом негоди

Негода може ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також вплинути на рух транспорту.

В Україні 12 вересня очікуються значні дощі, через що в низці областей оголосили І рівень небезпечності — жовтий. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Йдеться про офіційне штормове попередження про погіршення погодних умов на території України. Це означає, що очікувана кількість опадів може досягнути критеріїв небезпечного явища. Для населення це насамперед сигнал врахувати погоду під час поїздок, бути обережними на дорогах і стежити за оновленнями прогнозу. Зокрема, водіям рекомендують бути уважними на дорогах через ризик аквапланування та зниження видимості, а комунальним службам — завчасно підготуватися до можливих локальних підтоплень і пошкоджень ліній електропередач.

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Де очікуються сильні дощі

За даними метеорологів, сильні дощі проходитимуть хвилею через усю країну, починаючи з нічного часу. При цьому найбільше опадів прогнозують у західних та північних регіонах.

Вночі 12 вересня значні дощі очікуються у:

Львівській області;

Волинській;

Рівненській;

Хмельницькій;

Житомирській;

Вінницькій.

А ось вдень зона значних опадів переміститься, зокрема, на Київщину, Чернігівщину, Сумщину.

За прогнозом УкрГМЦ, у західних і північних областях місцями можливі також грози. У Києві 12 вересня прогнозують помірний дощ уночі та значний дощ удень, температура становитиме близько +13…+15 °C вночі та +15…+17 °C вдень.

Штормове попередження про погіршення погодних умов на території України Фото: Укргідрометцентр

Що саме може бути небезпечним, коли оголошено І рівень небезпечності

Жовтий рівень оголошують не просто через "погану погоду", а коли певне явище досягає встановлених метеорологічних критеріїв. Наприклад, для значного дощу І рівень встановлюють, коли очікується 15–49 мм опадів за 12 годин або менше. Для туману жовтий рівень відповідає видимості 500 метрів або менше, якщо він тримається щонайменше три години.

Для вітру І рівень небезпечності починається від 15 м/с. Сильніший вітер — 25–34 м/с — уже відповідає ІІ, помаранчевому рівню, а вітер від 35 м/с — ІІІ, червоному.

У повсякденному житті жовтий рівень може означати:

ускладнення руху на дорогах через сильний дощ, мокре покриття або погіршення видимості;

ризик локального підтоплення окремих ділянок під час значних опадів;

можливі проблеми в роботі енергетичних і комунальних служб;

складніші умови для будівельних робіт, особливо якщо прогнозують сильний вітер;

небезпеку для людей, які працюють на висоті або просто неба;

погіршення умов для водіїв, велосипедистів і пішоходів;

за певних погодних умов — падіння гілок, пошкодження тимчасових конструкцій та інші локальні наслідки.

Саме тому Укргідрометцентр зазначає, що жовтий рівень може створювати проблеми для населення, інфраструктури та підприємств, хоча й не становить такої масштабної загрози, як помаранчевий або червоний рівні.

Чим жовтий відрізняється від помаранчевого та червоного

Український гідрометеорологічний центр використовує три рівні небезпечності погодних явищ. Вони позначаються кольорами: жовтий, помаранчевий і червоний. Окремо для гідрологічних явищ застосовується така сама трирівнева система.

І рівень — жовтий: погода потенційно небезпечна. Потрібно бути уважними й враховувати прогноз під час планування поїздок та роботи.

ІІ рівень — помаранчевий: погодні умови вже становлять реальну загрозу для людей, інфраструктури та довкілля. УкрГМЦ рекомендує проявляти максимальну обережність у районі, де діє небезпечне явище. За такого рівня погодні умови можуть істотно впливати на транспорт, роботу підприємств, комунальну інфраструктуру та повсякденне життя. Наприклад, для вітру це 25–34 м/с, а для граду — 20–39 мм.

ІІІ рівень — червоний: погодні умови вкрай небезпечні, можуть загрожувати життю людей на значних територіях і спричиняти масштабні пошкодження інфраструктури. У такому випадку рекомендується припинити діяльність у зоні небезпечного явища та скористатися заходами безпеки. Для вітру червоний рівень починається від 35 м/с, а для граду — від 40 мм.

Нагадаємо, 8 серпня Одесу та Харків накрила така негода, що в Одесі сильний вітер зносив шезлонги на пляжах, а злива затопила міські дороги. У Харкові пройшов дуже сильний град.

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