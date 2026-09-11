Скрытая угроза: спутниковые карты обнаружили серьезную проблему в Украине, — СМИ

Обмеление рек, высокая температура воздуха и недостаточное количество дождей привели к тому, что в некоторых регионах Украины наблюдается проблема с пересушенной на большую глубину почвой.

Скрытую угрозу выявили спутниковые снимки, сообщает "Телеграф". Проанализировав карты влажности почвы Copernicus Climate Change Service (C3S) с помощью искусственного интеллекта, журналисты ресурса пришли к неутешительным выводам.

Самая большая глубина высыхания почвы — в Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Запорожской областях, и даже осенние дожди, если они вернутся в климатическую норму, не смогут исправить ситуацию.

Дефицит влаги создает риски для сельского хозяйства Фото: Коллаж Телеграф

Кроме того, глубокий дефицит влаги наблюдается в Винницкой, Черкасской, Херсонской, частично Николаевской и Одесской областях, а также на Донбассе (Донецкая и Луганская области). В отдельных районах степной и лесостепной зон нехватка влаги распространяется на глубокие слои почвы примерно до метра.

Видео дня

Фото: Телеграф

В перечисленных регионах глубокий почвенный дефицит влаги сохранится до наступления зимы, что является серьезной проблемой, в первую очередь, для сельского хозяйства.

Земля, затвердевшая за лето из-за жары, сейчас плохо впитывает кратковременные ливни, даже если они сильные. Вода стекает в реки и балки, не успевая хорошо насытить корнеобитаемый слой. Чтобы озимые культуры осенью до наступления холодов смогли укорениться, для них лучше несколько длительных дождей, чем один, но сильный ливень.

Кроме того, зимой сухая почва промерзает гораздо быстрее и глубже, чем увлажненная, что создает риски для подземных коммуникаций при первом же наступлении холодов.

Напомним, аномальная жара уничтожила виноградники Франции.

Также сообщалось, что реки в Украине продолжают мелеть.