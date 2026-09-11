Прихована загроза: супутникові карти виявили серйозну проблему в Україні, — ЗМІ

Обміління річок, висока температура повітря та недостатня кількість опадів призвели до того, що в деяких регіонах України спостерігається проблема з ґрунтом, який пересох на велику глибину.

Приховану загрозу виявили супутникові знімки, повідомляє "Телеграф". Проаналізувавши карти вологості ґрунту Copernicus Climate Change Service (C3S) за допомогою штучного інтелекту, журналісти ресурсу дійшли невтішних висновків.

Найбільша глибина пересихання ґрунту — у Дніпропетровській, Полтавській, Кіровоградській та Запорізькій областях, і навіть осінні дощі, якщо вони повернуться до кліматичної норми, не зможуть виправити ситуацію.

Дефіцит вологи створює ризики для сільського господарства Фото: Колаж Телеграф

Крім того, значний дефіцит вологи спостерігається у Вінницькій, Черкаській, Херсонській, частково Миколаївській та Одеській областях, а також на Донбасі (Донецька та Луганська області). В окремих районах степової та лісостепової зон нестача вологи поширюється на глибокі шари ґрунту приблизно до метра.

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Фото: Телеграф

У перелічених регіонах глибокий дефіцит вологи в ґрунті збережеться до настання зими, що є серйозною проблемою, насамперед для сільського господарства.

Земля, що затверділа за літо через спеку, зараз погано вбирає короткочасні зливи, навіть якщо вони сильні. Вода стікає в річки та балки, не встигаючи добре наситити кореневий шар. Щоб озимі культури восени, до настання холодів, змогли вкоренитися, для них краще кілька тривалих дощів, ніж один, але сильна злива.

Крім того, взимку сухий ґрунт промерзає набагато швидше й глибше, ніж зволожений, що створює ризики для підземних комунікацій із першим же настанням холодів.

Нагадаємо, що аномальна спека знищила виноградники Франції.

Також повідомлялося, що річки в Україні продовжують міліти.