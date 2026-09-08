Будет рекордный дефицит вина: жара уничтожила виноградники Франции

Необычная жара и продолжительная засуха нанесли такой удар по французским виноградникам, что страна готовится к самому скудному урожаю вина за последние три десятилетия.

Министерство сельского хозяйства Франции официально сообщило, что в 2026 году объем производства вина станет самым низким за последние тридцать лет. Главная причина — аномальная жара и продолжительная засуха, которые летом обрушились на ключевые винодельческие регионы страны и серьезно повлияли на развитие виноградной лозы. Об этом сообщает Politiko.

Стоит отметить, что Франция занимает второе место в мире по объемам производства вина после Италии, поэтому сокращение урожая в стране неизбежно отразится на мировом рынке.

Жара истощила виноградники

Отрасль получила тревожные сигналы ещё в июле, когда винодельческие ассоциации предупреждали о сложившейся угрожающей ситуации. Рекордная волна жары в конце июня, а вслед за ней ещё более жаркая и засушливая погода, существенно замедлили рост винограда и повредили молодые лозы сразу в трёх ключевых регионах — Шампани, Бордо и Бургундии.

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Председатель Бургундской группы винодельческой индустрии BIVB Лоран Делоне описал ситуацию следующим образом: "Мы видим, как потенциал винограда тает на солнце". По его словам, больше всего виноградарей беспокоит именно острый дефицит воды.

В Шампани производители готовятся к одному из худших урожаев за всю историю наблюдений — примерно на месяц раньше обычного графика. Председатель Союза виноградарей Шампани Максим Тубар прогнозировал падение урожайности примерно на 10% по сравнению с прошлогодним показателем, хотя отметил, что готовая продукция может пострадать меньше благодаря имеющимся резервам.

Кризис, длящийся уже много лет

Погодная аномалия 2026 года усугубила и без того сложную структурную ситуацию во французском виноделии. Потребление вина в стране падает уже несколько десятилетий подряд — молодое поколение всё чаще выбирает пиво или вообще отказывается от алкогольных напитков.

В связи с этим государство совместно с винодельческими объединениями уже выплачивает компенсации фермерам, согласным вырубить часть виноградников, чтобы сократить предложение на рынке, который постоянно сужается. Погодные потери в этом году лишь усиливают давление на отрасль, которая и без того переживает сокращение посевных площадей и изменение потребительских привычек.

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