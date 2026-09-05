Пассажир сорвал рейс самолета в США: после драки его буквально привязали к креслу (фото, видео)

На борту самолета авиакомпании American Airlines произошел серьезный конфликт с пассажиром. Неизвестный вел себя агрессивно и, возможно, находился в состоянии опьянения, поэтому бортпроводникам и пассажирам пришлось буквально "приклеить" его к креслу.

Мужчина кричал на других людей, использовал расистские и гомофобные оскорбления и устроил драку. Ситуация обострилась после того, как к пассажиру подошёл темнокожий бортпроводник, пытаясь его успокоить, пишет таблоид TMZ.

Неизвестный оскорбил проводника расистскими ругательствами, после чего также ударил сидевшего рядом пассажира и повредил его ноутбук. Когда одна из пассажирок попыталась вмешаться, агрессивный мужчина оттолкнул её.

На помощь пришли трое других пассажиров, которые совместно с экипажем смогли зафиксировать мужчину на его сиденье с помощью клейкой ленты и пластиковых стяжек. Из-за инцидента самолет был вынужден изменить маршрут и совершить посадку в Балтиморе.

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Стюарды и пассажиры скрутили наглого пассажира Фото: tmz

После приземления мужчину передали правоохранительным органам, а рейс продолжил полет в Ньюарк. Представитель American Airlines подтвердил факт вынужденной посадки из-за агрессивного поведения пассажира. В компании заявили, что безопасность пассажиров и экипажа является приоритетом, а насильственное поведение на борту не допускается.

Федеральное управление гражданской авиации США также подтвердило перенаправление самолета в Балтимор. По информации ФБР, мужчина был задержан полицией штата Мэриленд и ему были предъявлены обвинения на уровне штата, в то время как федеральные органы еще определяют, необходимы ли дополнительные обвинения.

Ранее "Фокус" сообщал о том, как пассажир получил необычное письмо от экипажа самолета. Когда он сел в самолет, то получил неожиданное послание на открытке от экипажа самолета, которое поразило как самого мужчину, так и пользователей сети.

Впоследствии стало известно, что больше всего раздражает в самолете. Эксперты по авиаперелетам, стюардессы и участники социологических опросов назвали привычки, которые чаще всего вызывают конфликты на борту и создают дискомфорт для других пассажиров.