Пасажир зірвав рейс літака в США: після бійки його буквально примотали до крісла (фото, відео)

На борту літака компанії American Airlines стався серйозний конфлікт із пасажиром. Невідомий поводився агресивно та міг перебувати у стані сп'яніння, а тому бортпровідникам і пасажирам довелося буквально "приклеїти" його до крісла.

Чоловік кричав на інших людей, використовував расистські й гомофобні образи та влаштував бійку. Ситуація загострилася після того, як до пасажира підійшов темношкірий бортпровідник, намагаючись його заспокоїти, пише таблоїд TMZ.

Невідомий образив провідника расистською лайкою, після чого також ударив пасажира, який сидів поруч, і пошкодив його ноутбук. Коли одна з пасажирок спробувала втрутитися, агресивний чоловік відштовхнув її.

На допомогу прийшли троє інших пасажирів, які за участю екіпажу змогли зафіксувати чоловіка на його сидінні за допомогою клейкої стрічки та пластикових стяжок. Через інцидент літак був змушений змінити маршрут і здійснити посадку в Балтиморі.

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Стюарди та пасажири скрутили нахабного пасажира Фото: tmz

Після приземлення чоловіка передали правоохоронцям, а рейс продовжив прямувати до Ньюарка. Представник American Airlines підтвердив факт вимушеної посадки через агресивну поведінку пасажира. У компанії заявили, що безпека пасажирів та екіпажу є пріоритетом, а насильницьку поведінку на борту не толерують.

Федеральне управління цивільної авіації США також підтвердило перенаправлення літака до Балтимора. За інформацією ФБР, чоловіка затримала поліція штату Меріленд і висунула йому звинувачення на рівні штату, тоді як федеральні органи ще визначають, чи потрібні додаткові звинувачення.

Раніше Фокус повідомляв про те, як пасажир отримав незвичний лист від екіпажу літака. Коли він сів у літак, то отримав неочікуване послання на листівці від екіпажу літака, що вразило як чоловіка, так і користувачів мережі.

Згодом стало відомо, що найбільше бісить у літаку. Експерти з авіаперельотів, стюардеси та учасники соціологічних опитувань назвали звички, які найчастіше викликають конфлікти на борту й створюють дискомфорт для інших мандрівників.