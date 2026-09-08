Буде рекордний дефіцит вина: спека знищила виноградники Франції

Аномальна спека та тривала посуха завдали такого удару французьким виноградникам, що країна готується зустріти найскромніший врожай вина за останні три десятиліття.

Міністерство сільського господарства Франції офіційно повідомило, що виробництво вина у 2026 році стане найнижчим за останні тридцять років. Головна причина – аномальна спека та тривала посуха, які влітку вдарили по ключових виноробних регіонах країни та серйозно вплинули на розвиток виноградної лози. Про це повідомляє Politiko.

Варто зазначити, що Франція посідає друге місце у світі за обсягами виробництва вина після Італії, тому скорочення врожаю в країні неминуче відіб'ється на глобальному ринку.

Спека виснажила виноградники

Тривожні сигнали галузь отримала ще у липні, коли виноробні асоціації попереджали про загрозливу ситуацію. Рекордна хвиля спеки наприкінці червня, а слідом за нею ще спекотніша та сухіша погода, суттєво уповільнили ріст винограду та пошкодили молоді лози одразу у трьох ключових регіонах – Шампані, Бордо й Бургундії.

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Голова Бургундської групи виноробної індустрії BIVB Лоран Делоне описав ситуацію так: "Ми бачимо, як потенціал винограду тане на сонці". За його словами, найбільше виноградарів турбує саме гострий дефіцит води.

У Шампані виробники готуються до одного з найгірших зборів урожаю за всю історію спостережень – приблизно на місяць раніше звичного графіка. Голова Союзу виноградарів Шампані Максим Тубар прогнозував падіння врожайності на близько 10% порівняно з торішнім показником, хоча зазначив, що готова продукція може постраждати менше завдяки наявним резервам.

Криза, що триває роками

Погодна аномалія 2026 року лягла на й без того складну структурну ситуацію у французькому виноробстві. Споживання вина в країні падає вже кілька десятиліть поспіль – молоде покоління дедалі частіше обирає пиво чи взагалі відмовляється від алкогольних напоїв.

Через це держава спільно з виноробними об'єднаннями вже виплачує компенсації фермерам, які погоджуються викорчувати частину виноградників, аби зменшити пропозицію на ринку, що постійно звужується. Погодні втрати нинішнього року лише посилюють тиск на галузь, яка й без того переживає скорочення посівних площ та зміну споживчих звичок.

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