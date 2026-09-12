Приговорили из-за общественного резонанса: адвокат Зайцевой сделала громкое заявление, — СМИ

Бывшая адвокат Елены Зайцевой, которую признали виновной в совершении ДТП со смертельным исходом в Харькове осенью 2017 года, опубликовала в социальной сети пост, вызвавший определенную волну обсуждений. Не называя имен, защитница отмечает, что некоторым подсудимым якобы назначают наказания исключительно из-за широкой огласки.

Харьковская адвокат Юлия Плетнева сравнила два разных судебных процесса, в одном из которых она выступала в качестве защитника, а к другому не имеет никакого отношения. В обоих случаях общество выбрало в качестве объекта ненависти женщин, отметила адвокат, подчеркнув, что эти дела не похожи ни по сути, ни по доказательствам, ни по возможной ответственности.

Не называя имени, адвокат вспомнила о молодой девушке, которая была приговорена к 10 годам лишения свободы.

Сообщение адвоката

"Уверена: к такому наказанию её приговорили исключительно из-за общественного резонанса, "целесообразности" и страха подвергнуться резкой критике из-за позиции следствия, выводов экспертизы и, как следствие, законного решения. Ведь общество уже определило её судьбу: виновна", — написала адвокат.

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По её словам, девушка родилась в благополучной семье с обеспеченными родителями, ездила на дорогом автомобиле, за что общество прозвало её "мажоркой", то есть виновной.

Правозащитница подчеркнула, что в похожем деле, являющемся зеркальным отражением этого, вместо "мажорки" фигурировала обычная, неприметная женщина, которая осталась свидетелем по делу. А "мажорка" продолжает отбывать наказание.

Как отреагировали пользователи

И хотя адвокат сознательно избегала упоминания имен, один из пользователей предположил, что речь идет о Зайцевой и "Музе".

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Кроме того, один из пользователей отметил, что презумпция невиновности не превращает предположения адвоката о мотивах суда и общества в установленные факты.

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Автор поста отметила, что, по её словам, специально усилила контраст, чтобы её мнение было заметным для других.

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Зайцеву готовят к освобождению: предположение матери одного из погибших

Светлана Виниченко, мать одного из погибших в ДТП мужчин, считает, что Зайцеву, возможно, готовят к досрочному освобождению.

"Жесть, ужас", — так прокомментировала женщина пост адвоката для "ТСН".

Она отмечает, что приговор девушке вынес суд, а не родственники погибших.

"Нам, "неприметным" людям, пришлось доказывать самые обычные вещи. Мы прошли через ад", — рассказала Светлана Виниченко.

Она не исключает, что пост, идентификаторы которого совпадают с биографией Елены Зайцевой, содержит признаки подготовки к возможному досрочному освобождению осужденной.

Напомним, что если Зайцеву не освободят условно-досрочно, она сможет выйти на свободу 18 октября 2027 года.

В 2021 году Елена Зайцева отбывала наказание в Покровском исправительном центре № 79 в Днепропетровской области. Её содержали в секторе минимального уровня безопасности с отдельным двором, жилыми комнатами и режимом ограниченного передвижения под наблюдением персонала