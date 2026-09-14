Пересечение границы во время тревоги: в ГПСУ сообщили о новых ограничениях по безопасности

В случае угрозы вражеских ударов работа пограничных пунктов пропуска будет временно приостановлена, а людей обяжут немедленно рассеяться по территории.

Во время объявления воздушной тревоги пропускные операции на государственной границе Украины могут временно приостанавливаться. В Государственной пограничной службе пояснили, что решение принимается с учетом направления движения воздушных целей, а людей, которые уже находятся на территории пункта пропуска, стараются как можно быстрее вывести и рассеять. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала "Киев 24".

По словам Демченко, в случае потенциальной авиационной или ракетной угрозы со стороны РФ пограничники в первую очередь думают о защите жизни граждан и обеспечении безопасности на границе. Именно по этой причине и принимаются решения о временном приостановлении работы пунктов пропуска. Так, в течение последних дней, когда российские войска направляли ударные средства на запад Украины, в частности в Волынскую и Львовскую области, пропускные операции уже приостанавливались из-за угрозы пограничной инфраструктуре.

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Таким образом, пассажирам и водителям следует учитывать, что в случае опасности прохождение границы может временно замедлиться или полностью остановиться.

"Если существует угроза воздушного удара со стороны противника, если мы понимаем, что воздушные средства, запущенные противником, движутся в сторону государственной границы, то в тот или иной период на определённое время могут приостанавливаться пропускные операции", — отметил Андрей Демченко.

При этом Демченко поясняет, что само по себе объявление воздушной тревоги не означает автоматического прекращения работы всех пунктов пропуска.

Представитель ГПСУ также подчеркнул важность соблюдения правил безопасности самими путешественниками во время звучания сигналов тревоги. В случае возникновения угрозы воздушного удара гражданам рекомендуется немедленно рассеяться по территории и направляться в укрытия. Это необходимо для того, чтобы избежать критического скопления людей и увеличения числа потенциальных жертв на территории пунктов пропуска.

"Для тех людей, которые находятся непосредственно в пункте пропуска, делается всё максимально быстро, чтобы вывести людей за пределы пункта пропуска и обеспечить их рассеивание", — говорит Демченко.

Что происходит с автобусами и грузовиками

По словам Демченко, избежать значительных скоплений транспортных средств непосредственно у пунктов пропуска помогает система "еЧерга", которая формирует для водителей порядок и определяет конкретное время прибытия к пункту пропуска. Благодаря этому автобусы и грузовики не скапливаются одновременно у границы в большом количестве.

"Здесь нет скопления из нескольких десятков автобусов или, собственно, грузовых транспортных средств, поскольку электронная очередь сообщает водителям, в какой день и в котором часу им необходимо прибыть к пункту пропуска, чтобы пересечь границу", — отметил пресс-секретарь.

Последние атаки на контрольно-пропускные пункты

Демченко подчеркнул, что предыдущие удары по приграничной инфраструктуре в Одесской области продемонстрировали опасность нахождения людей в пунктах пропуска во время российских атак. Речь идет о пяти пунктах пропуска — четырёх на границе с Молдовой и одном на границе с Румынией. После этого ГПСУ учла возможность аналогичных атак и на других участках границы.

"Наш алгоритм действий на случай подобных угроз распространили на все пункты пропуска, в том числе и на те, что расположены в западных областях", — подчеркнул Демченко.

Одним из последних примеров стала атака в районе автомобильного пункта пропуска "Ягодин" на границе с Польшей. Там 13 сентября российский дрон попал в цель в нескольких сотнях метров от границы. Сам пункт пропуска не был поражён, однако расстояние до него было небольшим.

"Еще несколько сотен, по сути, и удар пришелся бы непосредственно по пункту пропуска, где собирается большое количество людей, пересекающих границу", — сказал пресс-секретарь.

Позже ГПСУ сообщила, что сам пункт пропуска "Ягодин" продолжал работать. В то же время в связи с угрозой с воздуха пропускные операции на этом направлении уже были временно приостановлены.

Таким образом, теперь пограничники будут реагировать не только на сам факт объявления воздушной тревоги, но и на конкретную угрозу для пограничной инфраструктуры. Именно поэтому, даже при наличии запланированного времени пересечения границы, пассажиры теперь могут сталкиваться с временной остановкой оформления.

Напомним, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и другие европейские политики могли оказаться под ударом российского дрона во время поездки из Украины в Польшу. 13 сентября беспилотник атаковал локомотив поезда "Киев — Варшава" примерно в двух километрах от польской границы.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал нападение на контрольно-пропускной пункт Ягодин "террором Путина", который непосредственно приближается к границам ЕС и НАТО.

Также мы писали, что премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что эскалация со стороны России становится реальностью, а её проявления всё ближе подступают к польской границе. Он предупредил, что нельзя исключать даже "наихудшие сценарии", в частности распространение российской эскалации на территорию Польши.