Перетин кордону під час тривоги: у ДПСУ повідомили про нові безпекові обмеження

У разі загрози ворожих ударів роботу пунктів пропуску на кордоні тимчасово припинятимуть, а людей зобов'яжуть негайно розосереджуватися по території.

Під час оголошення повітряної тривоги пропускні операції на державному кордоні України можуть тимчасово призупинятися. У Державній прикордонній службі пояснили, що рішення ухвалюють з урахуванням напрямку руху повітряних цілей, а людей, які вже перебувають на території пункту пропуску, намагаються якомога швидше вивести та розосередити. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телеканалу "Київ 24".

За словами Демченка, під час потенційної авіаційної чи ракетної загрози з боку РФ прикордонники в першу чергу думають про захист життя громадян та забезпечення безпеки на кордоні. З цієї причини і ухвалюються рішення про тимчасове припинення роботи пунктів пропуску. Так, протягом останніх днів, коли російські війська спрямовували ударні засоби на захід України, зокрема на Волинську та Львівську області, пропускні операції вже призупиняли через загрозу прикордонній інфраструктурі.

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Таким чином, пасажирам і водіям варто враховувати, що під час небезпеки проходження кордону може тимчасово сповільнюватися або повністю зупинятися.

"Якщо є загроза повітряного удару з боку противника, якщо ми розуміємо, що повітряні засоби, які запустив противник, рухаються в бік державного кордону, то в той чи інший період на певний час можуть призупинятися пропускні операції", — зазначив Андрій Демченко.

При цьому Демченко пояснює, що саме по собі оголошення повітряної тривоги не означає автоматичного припинення роботи всіх пунктів пропуску.

Речник ДПСУ також наголосив на важливості дотримання правил безпеки самими подорожніми під час лунання сигналів тривоги. У разі виникнення загрози повітряного удару громадянам рекомендують негайно розосереджуватися по території та прямувати до укриттів. Це необхідно для того, щоб уникнути критичного скупчення людей і кількості потенційних жертв на території пунктів пропуску.

"Для тих людей, які перебувають безпосередньо в пункті пропуску, робиться все максимально швидко для того, щоб вивести людей за межі пункту пропуску і зробити розосередження", — каже Демченко.

Що відбувається з автобусами та вантажівками

За словами Демченка, значних скупчень транспортних засобів безпосередньо біля пунктів пропуску допомагає уникати система єЧерга, яка формує для водіїв порядок і визначає конкретний час прибуття до пункту пропуску. Завдяки цьому автобуси та вантажівки одночасно не накопичуються біля кордону у великій кількості.

"Немає скупчення у кілька десятків автобусів чи, власне, вантажних транспортних засобів, бо електронна черга сигналізує водіям, в який день і в яку годину вони мають прибути до пункту пропуску для того, щоб перетнути", — зазначив речник.

Останні атаки на пункти пропуску

Демченко наголосив, що попередні удари по прикордонній інфраструктурі в Одеській області показали небезпеку перебування людей у пунктах пропуску під час російських атак. Йдеться про п'ять пунктів пропуску — чотири на кордоні з Молдовою та один на кордоні з Румунією. Після цього ДПСУ врахувала можливість аналогічних атак і на інших ділянках кордону.

"Наш алгоритм дій на випадок подібних загроз поширили на всі пункти пропуску, зокрема й на ті, що розташовані в західних областях", — наголосив Демченко.

Одним із останніх прикладів стала атака в районі автомобільного пункту пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею. Там 13 вересня російський дрон влучив за кілька сотень метрів від кордону. Безпосередньо пункт пропуску уражений не був, однак відстань до нього була невеликою.

"Ще кілька сот фактично, і удар би прийшовся безпосередньо по пункту пропуску, де є велике скупчення людей, які перетинають кордон", — сказав речник.

Пізніше ДПСУ повідомляла, що сам пункт пропуску "Ягодин" продовжував працювати. Водночас під час повітряних загроз пропускні операції на цьому напрямку вже тимчасово призупинялися.

Отож тепер прикордонники будуть реагувати не лише на сам факт оголошення повітряної тривоги, а й на конкретну загрозу для прикордонної інфраструктури. Саме тому, навіть за наявності запланованого часу перетину кордону, пасажири тепер можуть стикатися з тимчасовою зупинкою оформлення.

Нагадаємо, експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та інші європейські політики могли опинитися під ударом російського дрона під час поїздки з України до Польщі. 13 вересня безпілотник атакував локомотив поїзда "Київ — Варшава" приблизно за два кілометри від польського кордону.

Український міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав атаку на пункт пропуску Ягодин "терором Путіна", який безпосередньо наближається до кордонів ЄС і НАТО.

Також ми писали, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що ескалація з боку Росії стає реальністю, а її прояви дедалі ближче підходять до польського кордону. Він попередив, що не можна виключати навіть "найгірші сценарії", зокрема поширення російської ескалації на територію Польщі.