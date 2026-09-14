Обучение в школах во время воздушных тревог: будут ли отменяться уроки и что рекомендует МОН

В случае утренней тревоги школы вводят четкое "контрольное время": если отбой прозвучит до него, детям дают час на дорогу до классов, а после запоздалого отбоя весь день оставляют в онлайн-режиме.

Министерство образования и науки Украины предоставило школам новые методические рекомендации по организации обучения в условиях военного положения. Документ предусматривает три основные модели — очную, комбинированную и дистанционную, а также определяет, как школам действовать во время длительных воздушных тревог, перебоев с электроэнергией и связью. Об этом сообщил министр образования и науки Андрей Бутенко.

Чиновник отметил, что 12 сентября он провел очередное совещание с областными департаментами образования и науки, в ходе которого обсудили организацию образовательного процесса в условиях длительных и повторяющихся воздушных тревог. По словам министра, Россия интенсивно атакует украинские города, из-за чего воздушные тревоги становятся все чаще и длительнее, поэтому подходы к обучению должны быть достаточно гибкими, чтобы реагировать на эти изменения и обеспечивать непрерывность образования.

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Андрей Бутенко подчеркнул, что школы получили не одну жесткую схему, а набор инструментов, которые можно применять в зависимости от конкретной ситуации.

"Главный принцип остается прежним — безопасность детей и педагогов превыше всего. В то же время мы должны сделать всё возможное, чтобы, несмотря на тревоги, у детей было как можно больше возможностей для обучения. Ведь каждый упущенный час в конечном итоге сказывается на качестве образования", — написал министр.

Какие три модели обучения предлагает МОН

Школам было предложено три основных варианта модели обучения. При этом окончательное решение о выборе формы обучения принимает учредитель школы на основании решений областных военных администраций или советов обороны. Алгоритм работы и порядок перехода между моделями утверждает директор учебного заведения при участии учителей и родителей.

Очное обучение

Очная модель может применяться, если учащиеся и сотрудники могут безопасно находиться в школе, а укрытие обладает достаточной вместимостью.

Во время тревоги все направляются в убежище. Если убежище оборудовано мебелью, освещением и доступом в Интернет, уроки продолжаются там. В случае ограниченной вместимости убежища школа может организовать обучение в две смены или сократить очные занятия до 50 %.

Комбинированное обучение

Такой формат рекомендуется в том случае, если школа может работать в очном режиме, но не в состоянии одновременно принять всех учеников из-за ограниченной вместимости помещения, частых тревог или других ограничений.

Классы или группы могут поочередно заниматься в очном и дистанционном формате. Также возможно чередование очных и дистанционных дней или недель, обучение в несколько смен и использование асинхронного формата.

МОН рекомендует, насколько это позволяют условия, обеспечивать регулярное очное взаимодействие с педагогами для всех школьников. Преимущество в доступе к очному обучению рекомендуется отдавать ученикам начальных классов и детям, у которых дома отсутствуют надлежащие условия для дистанционного обучения.

При этом для одного класса не рекомендуется одновременно проводить один и тот же урок для одних детей в очном формате, а для других — в онлайн-формате. Для конкретного занятия должен быть определен один формат.

Дистанционное обучение

Дистанционный формат применяется, если ситуация с безопасностью не позволяет детям и сотрудникам безопасно находиться в школе.

В то же время каждое учебное заведение, независимо от основной модели, должно заранее подготовить систему дистанционного обучения. То есть в случае необходимости школа не должна каждый раз организовывать онлайн-обучение с нуля.

МОН рекомендует создать единую информационно-коммуникационную среду, где учащиеся могут найти расписание, ссылки на онлайн-уроки, учебные материалы, задания, записи пропущенных занятий, результаты проверок и обратную связь от учителя.

Что делать, если тревога раздается утром

Если сигнал воздушной тревоги раздаётся до начала уроков, ученики и учителя остаются дома или в безопасных местах, а учебный день начинается в дистанционном формате.

Для перехода на очную форму обучения школа устанавливает четкое "контрольное время" (например, 10:00):

"Если отбой объявлен до контрольного времени: администрация сообщает о переходе к очному обучению. Учащимся и сотрудникам предоставляется определенное переходное время для безопасного прибытия в учебное заведение, например 60 минут. Очные занятия начинаются по истечении этого времени в соответствии со скорректированным расписанием. Если отбой объявлен после контрольного времени: учебный день продолжается в дистанционном формате", — отмечается в методических рекомендациях МОН.

Что делать, если тревога возникла во время онлайн-урока

Воздушная тревога во время дистанционного обучения не означает автоматического прекращения урока.

Прежде всего ученики и учителя должны перейти в безопасное место. После этого синхронное занятие может быть продолжено, если это технически возможно.

Если ребенок из-за пребывания в укрытии, отсутствия электроэнергии или интернета не может подключиться к уроку, школа обязана обеспечить асинхронный доступ к материалам и национальным образовательным платформам ("Всеукраинская школа онлайн", "Изучаю — не жду", "Мечта"). Речь идет о материалах, записях занятий, заданиях и возможности получить консультацию и обратную связь.

Если приступы тревоги длятся более двух часов

В рекомендациях также определены ориентиры для случаев, когда воздушные тревоги систематически отнимают значительную часть учебного времени.

Если общая продолжительность тревог в течение учебного дня превышает два часа несколько дней подряд, школам рекомендуется незамедлительно переходить на заранее подготовленную модель обучения в укрытии или на дистанционный формат.

Это должно помочь школам не менять формат хаотично после каждой длительной атаки, а действовать в соответствии с заранее определённым алгоритмом.

Что школы должны определить заранее

Перед выбором модели обучения учреждениям рекомендуется оценить свои возможности. В частности, необходимо определить:

сколько человек одновременно могут безопасно находиться в школе;

сколько учеников можно разместить в укрытии именно для обучения;

есть ли там электричество и интернет;

имеет ли школа резервные источники питания;

насколько быстро можно перейти с очного обучения на дистанционное;

есть ли возможность использовать ресурсы других учреждений или организаций общины;

как школа будет действовать в случае проблем с мобильной связью и интернетом.

Исходя из этого, директор должен утвердить локальный алгоритм работы школы. МОН рекомендует привлекать к его обсуждению педагогов и представителей родительского сообщества.

Что будет во время отключений электроэнергии

Кроме того, школы должны подготовиться к перебоям с электроснабжением и связью.

МОН рекомендует заранее предусмотреть резервные источники питания, альтернативные способы связи и места, где педагоги смогут работать в случае, если не удастся провести урок из дома.

Для этого общины могут использовать образовательные хабы или помещения других учреждений. Там можно организовать рабочие места для учителей и обучение детей, у которых дома нет надлежащих условий для дистанционного обучения.

Таким образом, новые рекомендации МОН не устанавливают единый формат для всех школ. Конкретная модель будет зависеть от ситуации с безопасностью, возможностей укрытия и технических возможностей каждого учебного заведения. В то же время главный принцип остается неизменным: дети и педагоги должны находиться в безопасности, а обучение — продолжаться настолько, насколько это позволяют условия.

Напомним, что лишь 54 % украинских 15-летних школьников достигли базового уровня знаний по математике по результатам PISA-2025. Украинские показатели по математике, чтению и естественным наукам остаются ниже средних результатов стран ОЭСР

Кроме того, мы писали, что недавно в Киеве при монастыре УПЦ МП "Голосеевская пустынь" журналисты обнаружили школу, которая, по данным расследования, работает под видом "семейного клуба" и обучает детей по советской системе. В учреждении, где обучаются более 60 учеников с 1-го по 9-й класс, также демонстрируют российские фильмы.