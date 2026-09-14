Навчання в школах під час повітряних тривог: чи скасовуватимуть уроки та що радить МОН

У разі ранкової тривоги школи запроваджують чіткий "контрольний час": якщо відбій лунає до нього, дітям дають годину на дорогу до класів, а після запізнілого відбою весь день залишають в онлайні.

Міністерство освіти і науки України надало школам нові методичні рекомендації щодо організації навчання в умовах воєнного стану. Документ передбачає три основні моделі — очну, комбіновану та дистанційну, а також визначає, як школам діяти під час тривалих повітряних тривог, перебоїв з електроенергією та зв’язком. Про це повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко.

Чиновник зазначив, що 12 вересня він провів чергову нараду з обласними департаментами освіти і науки, під час якої обговорили організацію освітнього процесу в умовах тривалих і повторюваних повітряних тривог. За словами міністра, Росія інтенсивно атакує українські міста, через що повітряні тривоги стають частішими та довшими, тому підходи до навчання мають бути достатньо гнучкими, щоб відповідати на ці зміни та забезпечувати безперервність освіти.

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Андрій Бутенко наголосив, що школи отримали не одну жорстку схему, а набір інструментів, які можна застосовувати залежно від конкретної ситуації.

"Головний принцип залишається — безпека дітей і педагогів понад усе. Водночас маємо зробити все можливе, щоб через тривоги діти мали якомога більше можливостей для навчання. Адже кожна втрачена година зрештою впливає на якість освіти", — написав міністр.

Які три моделі навчання пропонує МОН

Школам було запропоновано три основні варіанти моделі навчання. При цьому остаточне рішення щодо вибору форми навчання ухвалює засновник школи на основі рішень обласних військових адміністрацій або рад оборони. Алгоритм роботи та порядок переходу між моделями затверджує директор закладу за участю вчителів і батьків.

Очне навчання

Очна модель може застосовуватися, якщо учні та працівники можуть безпечно перебувати у школі, а укриття має достатню місткість.

Під час тривоги всі переходять до сховища. Якщо укриття облаштоване меблями, світлом та інтернетом, уроки продовжуються там. За обмеженої місткості сховища школа може організувати навчання у дві зміни чи скоротити очні заняття до 50%.

Комбіноване навчання

Такий формат рекомендують, якщо школа може працювати очно, але не здатна одночасно прийняти всіх учнів через місткість укриття, часті тривоги чи інші обмеження.

Класи або групи можуть почергово навчатися очно й дистанційно. Також можливе чергування очних і дистанційних днів або тижнів, навчання у кілька змін та використання асинхронного формату.

МОН рекомендує, наскільки це дозволяють умови, забезпечувати регулярну очну взаємодію з педагогами для всіх школярів. Перевагу в доступі до очного навчання радять надавати учням початкових класів та дітям, які не мають удома належних умов для дистанційного навчання.

При цьому для одного класу не рекомендують одночасно проводити той самий урок для одних дітей очно, а для інших — онлайн. Для конкретного заняття має бути визначений один формат.

Дистанційне навчання

Дистанційний формат застосовують, якщо безпекова ситуація не дозволяє дітям і працівникам безпечно перебувати у школі.

Водночас кожен заклад освіти, незалежно від основної моделі, має заздалегідь підготувати систему дистанційного навчання. Тобто у разі необхідності школа не повинна щоразу організовувати онлайн-роботу з нуля.

МОН рекомендує мати єдине інформаційно-комунікаційне середовище, де учні можуть знайти розклад, посилання на онлайн-уроки, навчальні матеріали, завдання, записи пропущених занять, результати перевірки та зворотний зв’язок від учителя.

Як діяти, якщо тривога лунає зранку

Якщо сигнал повітряної тривоги лунає до початку уроків, учні та вчителі залишаються вдома або в безпечних місцях, а навчальний день розпочинається дистанційно.

Для переходу на очну форму школа встановлює чіткий "контрольний час" (наприклад, 10:00):

"Якщо відбій оголошено до контрольного часу: адміністрація повідомляє про перехід до очного навчання. Учням і працівникам надається визначений перехідний час для безпечного прибуття до закладу, наприклад 60 хвилин. Очні заняття розпочинаються після завершення цього часу за скоригованим розкладом. Якщо відбій оголошено після контрольного часу: навчальний день продовжується дистанційно", — зазначається в методичних рекомендаціях МОН.

Що робити, якщо тривога почалася під час онлайн-уроку

Повітряна тривога під час дистанційного навчання не означає автоматичного припинення уроку.

Насамперед учні та педагоги мають перейти до безпечного місця. Після цього синхронне заняття може продовжитися, якщо є технічна можливість.

Якщо дитина через перебування в укритті, відсутність електроенергії або інтернету не може підключитися до уроку, школа зобов'язана забезпечити асинхронний доступ до матеріалів та національних освітніх платформ ("Всеукраїнська школа онлайн", "Вивчаю – не чекаю", "Мрія"). Йдеться про матеріали, записи занять, завдання та можливість отримати консультацію і зворотний зв’язок.

Якщо тривоги тривають більше двох годин

У рекомендаціях також визначили орієнтир для випадків, коли повітряні тривоги систематично забирають значну частину навчального часу.

Якщо сумарна тривалість тривог у межах навчального дня перевищує дві години кілька днів поспіль, школам рекомендують невідкладно переходити на заздалегідь підготовлену модель навчання в укритті або дистанційний формат.

Це має допомогти школам не змінювати формат хаотично після кожної тривалої атаки, а діяти за наперед визначеним алгоритмом.

Що школи мають визначити заздалегідь

Перед вибором моделі навчання закладам рекомендують оцінити власні можливості. Зокрема, потрібно визначити:

скільки людей одночасно можуть безпечно перебувати у школі;

скільки учнів можна розмістити в укритті саме для навчання;

чи є там електроенергія та інтернет;

чи має школа резервні джерела живлення;

наскільки швидко можна перейти з очного навчання на дистанційне;

чи є можливість використовувати ресурси інших закладів або установ громади;

як школа діятиме у разі проблем із мобільним зв’язком та інтернетом.

На основі цього директор має затвердити локальний алгоритм роботи школи. До його обговорення МОН рекомендує залучати педагогів та представників батьківської спільноти.

Що буде під час блекаутів

Окремо школи мають підготуватися до перебоїв з електроенергією та зв’язком.

МОН рекомендує заздалегідь передбачити резервні джерела живлення, альтернативні способи зв’язку та місця, де педагоги зможуть працювати у разі неможливості провести урок із дому.

Для цього громади можуть використовувати освітні хаби або приміщення інших установ. Там можуть організовувати робочі місця для вчителів та навчання дітей, які не мають належних умов для дистанційної освіти вдома.

Таким чином, нові рекомендації МОН не встановлюють однаковий формат для всіх шкіл. Конкретна модель залежатиме від безпекової ситуації, можливостей укриття та технічної спроможності кожного закладу. Водночас головний принцип залишається незмінним: діти й педагоги мають перебувати в безпеці, а навчання — продовжуватися настільки, наскільки це дозволяють умови.

Нагадаємо, що лише 54% українських 15-річних школярів досягли базового рівня знань із математики за результатами PISA-2025. Українські показники з математики, читання та природничих наук залишаються нижчими за середні результати країн OECD

Крім того, ми писали, що нещодавно у Києві при монастирі УПЦ МП "Голосіївська пустинь" журналісти виявили школу, яка, за даними розслідування, працює під виглядом "сімейного клубу" та навчає дітей за радянською системою. У закладі, де навчаються понад 60 учнів із 1-го по 9-й клас, також демонструють російські фільми.