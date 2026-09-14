Скончался врач Игорь Ильин, в которого выпустили более 20 пуль возле клиники репродуктологии в Киеве

Директор Института генетики репродукции Игорь Ильин скончался в реанимации от тяжелых огнестрельных ранений. В него выпустил более 20 пуль мужчина, которого впоследствии задержала полиция.

О смерти врача-репродуктолога Игоря Ильина сообщила его коллега, директор Медицинского центра лечения бесплодия Тамара Юзько. Она написала, что медицинское сообщество потеряло выдающегося акушера-гинеколога и директора Медицинского центра ИГР — Института генетики репродукции в Киеве, который всю жизнь помогал людям.

О смерти Игоря Ильина сообщила коллега

"В нашем батальоне 200-й… Киллер выпустил 20 пуль в пожилого врача, который помог тысячам женщин родить и подарить жизнь прекрасным детям. Наш коллега долго боролся с тяжелыми ранениями, но, в конце концов, проиграл этот свой последний бой", — написала директор Медицинского центра лечения бесплодия.

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Позже издание Obozrevatel.ua сообщило со ссылкой на Нацполицию, что Ильин скончался 13 сентября.

Гибель Игоря Ильина — что известно

71-летнего врача-репродуктолога Игоря Ильина застрелили в Киеве 3 сентября. По данным следствия, нападавший стрелял в врача из двух пистолетов, нанеся ему многочисленные ранения.

В совершении нападения подозревают уроженца Полтавской области Максима О., который с 9 марта 2026 года находился в СЗЧ.

Подозреваемого задержали через несколько дней Фото: Нацполиция

Начальник полиции Киева Дмитрий Шумейко сообщил, что, по версии следствия, подозреваемый мстил врачу за якобы неправильное лечение своей жены, которая впоследствии скончалась.

По данным правоохранительных органов, мужчина готовился к нападению несколько месяцев: он собирал информацию об Ильине и его семье, вел слежку за местом его работы.

"Подозреваемый подготовил для себя путь отступления, способ перейти в нелегальное положение, продумал, как избавиться от оружия", — рассказал Шумейко.

Следствие до сих пор выясняет, была ли смерть жены подозреваемого связана именно с лечением в клинике Ильина. Правоохранительные органы изъяли соответствующую медицинскую документацию.

Врач-репродуктолог Игорь Ильин также был известен тем, что в 2011 году проводил процедуру искусственного оплодотворения 65-летней Валентине Подвербной, которая на тот момент стала самой пожилой роженицей Украины.

Напомним, "Фокус" писал о нападении на врача возле клиники в Святошинском районе Киева. Тогда появилась информация, что в него выпустили более 20 пуль.

Кроме того, мы писали о задержании подозреваемого 11 сентября.