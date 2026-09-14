Помер лікар Ігор Ільїн, в якого випустили понад 20 куль біля клініки репродуктології у Києві

Директор Інституту генетики репродукції Ігор Ільїн помер у реанімації від тяжких вогнепальних поранень. В нього випустив понад 20 куль чоловік, якого згодом затримала поліція.

Про смерть лікаря-репродуктолога Ігоря Ільїна повідомила його колега, директорка Медичного центру лікування безпліддя Тамара Юзько. Вона написала, що медична спільнота втратила видатного акушера-гінеколога і директора Медичного центру ІГР — Інституту генетики репродукції у Києві, який усе життя допомагав людям.

Про смерть Ігоря Ільїна повідомила колега

"У нашому батальйоні 200-ий… Кілер випустив у літнього лікаря, який допоміг тисячам жінок народити, дати життя прекрасним діткам, 20 куль. Наш колега довго боровся з важкими ранами, але, врешті-решт, програв цей свій останній бій", — написала директорка Медичного центру лікування безпліддя.

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Згодом видання Obozrevatel.ua повідомило із посиланням на Нацполіцію, що Ільїн помер 13 вересня.

Загибель Ігоря Ільїна — що відомо

71-річного лікаря-репродуктолога Ігоря Ільїна розстріляли в Києві 3 вересня. За даними слідства, нападник стріляв у лікаря з двох пістолетів, завдавши йому численних поранень.

У нападі підозрюють уродженця Полтавської області Максима О., який від 9 березня 2026 року перебував у СЗЧ.

Підозрюваного затримали через кілька днів Фото: Нацполіція

Начальник поліції Києва Дмитро Шумейко повідомляв, що, за версією слідства, підозрюваний мстився лікарю через нібито неправильне лікування своєї дружини, яка згодом померла.

За даними правоохоронців, до нападу чоловік готувався кілька місяців: він збирав інформацію про Ільїна та його родину, вів стеження за місцем його роботи.

"Підозрюваний підготував для себе шлях відходу, спосіб перейти на нелегальне становище, продумав, як позбутись зброї", — розповідав Шумейко.

Слідство досі з'ясовує, чи була смерть дружини підозрюваного пов'язана саме з лікуванням у клініці Ільїна. Правоохоронці вилучили відповідну медичну документацію.

Лікар-репродуктолог Ігор Ільїн також був відомий тим, що 2011 року проводив процедуру штучного запліднення 65-річній Валентині Підвербній, яка на той момент стала найстаршою породіллею України.

Нагадаємо, Фокус писав про напад на лікаря біля клініки в Святошинському районі Києва. Тоді з'явилась інформація, що в нього випустили понад 20 куль.

Також ми писали про затримання підозрюваного 11 вересня.