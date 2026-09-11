Перебував у СЗЧ та мстився за дружину: що відомо про підозрюваного в розстрілі лікаря в Києві

В замаху на директора клініки репродуктології в Святошинському районі підозрюють уродженця села Кияшки на Полтавщині. До злочину він готувався ретельно, ще з зими 2026 року, та збирав інформацію про лікаря та його родину.

Стали відомі нові подробиці про замах на вбивство відомого лікаря-репродуктолога. 71-річного Ігоря Ільїна впритул розстріляли 3 вересня біля клініки в Києві, яку він очолював. У злочині підозрюється чоловік, який втратив дружину та втік з армії. Фокус зібрав все, що відомо.

У Нацполіції повідомили, що підозрюваний ретельно готувався до злочину

Начальник поліції Києва Дмитро Шумейко повідомив, що у замаху підозрюють 40-річного військовослужбовця, який перебував у СЗЧ. За версією слідства, він хотів помститись лікарю за нібито неправильне лікування дружини, яка померла.

До цього злочину підозрюваний ретельно готувався. Щонайменше від зими 2026 року він збирав інформацію про лікаря, членів його сім'ї, місця роботи та мешкання, їх автотранспорт.

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"Тому ми встановили охорону потерпілому в лікарні та членам його родини. Підозрюваний підготував для себе шлях відходу, спосіб перейти на нелегальне становище, місце для прихованого проживання. Продумав, як позбутись зброї", - розповів Шумейко.

За його словами, зловмисник розстріляв потерпілого з двох пістолетів по черзі, здійснив щонайменше 23 постріли, після чого втік.

В той же час ТСН повідомляє, що затриманий – це уродженець села Кияшки (Полтавська область) Максим О., який від 9 березня 2026 року перебував у СЗЧ.

Затриманий, як з'ясувалось, мстився за дружину Фото: Нацполіція

Джерела у владних структурах розповіли, що дружина Максима О. померла начебто після лікування у клініці Ільїна. Але чи пов'язана її смерть саме з лікуванням — це питання для правоохоронців поки залишається відкритим.

"Наскільки відомо, дружина військовослужбовця була колишньою пацієнткою Ільїна. Було вилучення певної медичної документації ", — уточнили джерела ТСН.

Цю ж інформацію підтвердили у пресслужбі Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

Втім, у відділі інформаційної політики Горішньоплавської міської ради (село Кияшки входить до складу Горішньоплавської міської громади) повідомили, що Максим О. 1986 року народження дійсно проживав у Кияшках, але це було давно, мешкав він переважно у Києві і зі столиці призивався на службу у 2025 році.

Зброя, вилучена у підозрюваного Фото: Нацполіція

До СЗЧ та до замаху на лікаря-репродуктолога Максим О. жодного разу не притягувався до відповідальності. У травні йому виповнилось 40 років, він був зареєстрований як підприємець, який надавав комп’ютерні послуги.

Також журналісти з'ясували, що чоловік був прихильником інтернет-спільнот, які практикували теорії, вчення про "повну завершеність" у житті.

Наразі відомо, що Ігор Ільїн, на якого було скоєно замах вже вийшов з коми, у якій перебував декілька днів.

"Стан Ігоря Ільїна йде на покращення, він вийшов з коми. Відомо, що, наприклад, донька та дружина Ільїна були під охороною у той час, поки не спіймали підозрюваного", — повідомили джерела у медичних колах.

Нагадаємо, Фокус писав про замах на директора клініки репрудоктології.

Також ми повідомляли про затримання підозрюваного.