У Києві затримали чоловіка, який впритул розстріляв директора клініки репродуктології (фото)

71-річний лікар отримав численні вогнепальні поранення та у важкому стані перебуває в реанімації.

У Нацполіції повідомили, що чоловіка, який стріляв у директора клініки, затримано: "Наразі тривають слідчі дії. Всі деталі згодом", — повідомили правоохоронці.

Чоловіка, який стріляв в лікаря, затримали Фото: Нацполіція

Нагадаємо, інцидент трапився 3 вересня близько 10 ранку у Святошинському районі Києва біля вхідних дверей медичного закладу.

Попередньо було встановлено, що правопорушник здійснив понад 20 пострілів у 71-річного чоловіка, який тільки вийшов із салону автомобіля. Потерпілого у тяжкому стані госпіталізували.

Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція

Тоді повідомлялось, що правоохоронці встановлюють всі обставини, а також мотив скоєння злочину. Кримінальне провадження було розпочато за статтею "замах на умисне вбивство".

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Згодом стало відомо, що стріляли в лікаря Ігоря Ільїна. В Українській асоціації репродуктивної медицини прокоментували замах: "Він є одним із піонерів репродуктології в Україні. Розумний, грамотний лікар. Його стан тяжкий, але стабільний", — розповів президент цієї асоціації Олександр Юзько.

За його словами, спільноті репродуктологів достеменно невідомо про жодну версію замаху, але цей напад на репродуктолога є першим протягом тривалого часу.

Ігор Ільїн свого часу прославився через найстаршу породіллю України: 65-річну Валентину Підвербну з Чернігова. В 2011 році, коли Підвербній було 65 років, вона народила дівчинку Анну. Саме Ільїн був її лікарем.

Нагадаємо, Фокус докладно писав про замах на лікаря у Святошинському районі.

Раніше повідомлялося, що у Святошинському районі Києва біля лікарні на Житомирській сталася стрілянина. На місці працювала поліція, а правоохоронці проводили спецоперацію із затримання озброєного нападника.