В Киеве задержали мужчину, который в упор расстрелял директора клиники репродуктологии (фото)

71-летний врач получил многочисленные огнестрельные ранения и находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В Нацполиции сообщили, что мужчина, стрелявший в директора клиники, задержан: "В настоящее время ведутся следственные действия. Все подробности позже", — сообщили правоохранители.

Мужчину, стрелявшего в врача, задержали Фото: Нацполиция

Напомним, инцидент произошел 3 сентября около 10 утра в Святошинском районе Киева у входной двери медицинского учреждения.

Предварительно установлено, что правонарушитель произвел более 20 выстрелов в 71-летнего мужчину, который только что вышел из салона автомобиля. Пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован.

Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция

Тогда сообщалось, что правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства, а также мотив совершения преступления. Уголовное дело было возбуждено по статье "покушение на умышленное убийство".

Відео дня

Впоследствии стало известно, что стреляли в врача Игоря Ильина. В Украинской ассоциации репродуктивной медицины прокомментировали покушение: "Он является одним из пионеров репродуктологии в Украине. Умный, грамотный врач. Его состояние тяжелое, но стабильное", — рассказал президент этой ассоциации Александр Юзько.

По его словам, сообществу репродуктологов точно не известно ни об одной версии покушения, но это нападение на репродуктолога стало первым за долгое время.

Игорь Ильин в свое время прославился благодаря самой пожилой роженице Украины: 65-летней Валентине Пидвербной из Чернигова. В 2011 году, когда Подвербной было 65 лет, она родила девочку Анну. Именно Ильин был её врачом.

Напомним, что Фокус подробно писал о покушении на врача в Святошинском районе.

Ранее сообщалось, что в Святошинском районе Киева возле больницы на Житомирской произошла стрельба. На месте работала полиция, а правоохранители проводили спецоперацию по задержанию вооруженного нападавшего.