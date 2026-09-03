В Киеве продолжается спецоперация из-за стрельбы в одном из районов: есть пострадавший

В Святошинском районе Киева продолжается специальная полицейская операция по задержанию вооруженного преступника. В результате перестрелки пострадал один человек, ему оказывают помощь врачи.

Ранее местные СМИ сообщали о стрельбе в Киеве возле больницы на Житомирской.

По их данным, территория была оцеплена полицией, а нападавший, по предварительным данным, задержан.

Официально полиция в настоящее время сообщает о спецоперации по задержанию вооруженного преступника.

Напомним, ранее Фокус сообщал о стрельбе в Киеве, произошедшей в ночь на 2 сентября, а также о возможном противостоянии между ГУР и СБУ. В сети распространилось видео со звуками выстрелов и мужчинами в военной форме. Утром появились новые кадры со двора столичной многоэтажки. На них видны люди в форме СБУ, а также двое мужчин, лежащих на земле с руками за головой.

Відео дня

По словам адвоката, эти события могут быть связаны с бойцом РДК Степаном Каплуновым — гражданином РФ, воюющим против российских войск. Адвокат заявил, что Каплунова похитили 26 августа. Он также опубликовал видео, на котором мужчину силой сажают в автомобиль и увозят в неизвестном направлении.

Адвокат утверждал, что ночью на место событий прибыл командир спецподразделения ГУР "Тимур", который, по всей видимости, связан с Каплуновым.

Утром 2 сентября СБУ заявила, что предотвратила покушение на российского оппозиционера. По версии спецслужбы, его планировала ликвидировать ФСБ РФ. Аналогичное сообщение опубликовало ГУР, однако впоследствии удалило его.

В СБУ заявили, что проводили следственные действия в отношении оппозиционера, не называя его имени. По данным спецслужбы, в ходе этого на правоохранителей напали неизвестные. На место вызвали бойцов "Альфы", после чего нападавших задержали. В СБУ утверждали, что ими оказались действующие сотрудники одного из подразделений Сил обороны.

Кроме того, "Украинская правда" сообщила о перестрелке между представителями ГУР и СБУ в Киеве и о дальнейшем развитии событий после прибытия на место сотрудников ГБР.