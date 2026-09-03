У Києві триває спецоперація через стрілянину в одному з районів: є постраждалий

У Святошинському районі Києва триває спеціальна поліцейська операція із затримання озброєного злочинця. Внаслідок стрілянини постраждала одна людина, їй надають допомогу лікарі.

Раніше місцеві ЗМІ повідомляли про стрілянину в Києві біля лікарні на Житомирській.

За їхніми даними, територію оточила поліція, а нападника попередньо затримали.

Офіційно поліція наразі повідомляє про спецоперацію із затримання озброєного злочинця.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв про стрілянину в Києві, яка сталася в ніч проти 2 вересня, а також про можливе протистояння між ГУР і СБУ. У мережі поширили відео зі звуками пострілів і чоловіками у військовій формі. Вранці з’явилися нові кадри з подвір’я столичної багатоповерхівки. На них видно людей у формі СБУ, а також двох чоловіків, які лежали на землі з руками за головою.

Відео дня

За словами адвоката, ці події можуть бути пов’язані з бійцем РДК Степаном Каплуновим — громадянином РФ, який воює проти російських військ. Захисник заявляв, що Каплунова викрали 26 серпня. Він також опублікував відео, на якому чоловіка силоміць саджають в автомобіль і відвозять у невідомому напрямку.

Адвокат стверджував, що вночі на місце подій приїхав командир спецпідрозділу ГУР “Тимур”, який, імовірно, пов’язаний із Каплуновим.

Вранці 2 вересня СБУ заявила, що запобігла замаху на російського опозиціонера. За версією спецслужби, його планувала ліквідувати ФСБ РФ. Аналогічне повідомлення оприлюднило ГУР, однак згодом видалило його.

У СБУ заявили, що проводили слідчі дії щодо опозиціонера, не називаючи його імені. За даними спецслужби, під час цього на правоохоронців напали невідомі. На місце викликали бійців “Альфи”, після чого нападників затримали. У СБУ стверджували, що ними виявилися чинні представники одного з підрозділів Сил оборони.

Також “Українська правда” повідомила про стрілянину між представниками ГУР і СБУ в Києві та подальший розвиток подій після прибуття на місце працівників ДБР.