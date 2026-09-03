В Киеве расстреляли директора медцентра: нападавший сделал более 20 выстрелов, — прокуратура

В Святошинском районе Киева неизвестный мужчина произвел более 20 выстрелов в 71-летнего директора частного медицинского центра. Пострадавший находится в тяжелом состоянии в больнице.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Нападение произошло 3 сентября около 10:00 на улице в Святошинском районе.

Вооруженный мужчина ждал директора медицинского центра. Когда тот припарковал автомобиль и вышел из него, нападавший подошел и открыл огонь.

Место нападения Фото: Прокуратура Киева

После стрельбы мужчина скрылся с места происшествия. В настоящее время его разыскивают.

Нападающему грозит до 10 лет лишения свободы. Его личность пока не установлена.

Кроме того, правоохранительные органы не разглашают имя директора медцентра, на которого было совершено нападение. Причины стрельбы пока неизвестны.

Напомним, ранее сообщалось, что в Святошинском районе Киева возле больницы на Житомирской произошла стрельба. На месте работала полиция, а правоохранители проводили спецоперацию по задержанию вооруженного нападавшего.

Відео дня

Ранее Фокус сообщал о стрельбе в Киеве, произошедшей в ночь на 2 сентября, и о возможном противостоянии между ГУР и СБУ. В сети появилось видео со звуками выстрелов и мужчинами в военной форме. Утром были опубликованы новые кадры со двора столичной многоэтажки, где видны люди в форме СБУ и двое мужчин, лежащих на земле с руками за головой.

Утром 2 сентября СБУ сообщила, что предотвратила покушение на российского оппозиционера. По версии спецслужбы, его планировала ликвидировать ФСБ РФ. Аналогичную информацию обнародовало ГУР, однако впоследствии удалило своё сообщение.

Кроме того, "Украинская правда" сообщала о перестрелке между представителями ГУР и СБУ в Киеве, а также о дальнейших событиях после прибытия на место сотрудников ГБР.