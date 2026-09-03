У Києві розстріляли директора медцентру: нападник зробив понад 20 пострілів, — прокуратура

У Святошинському районі Києва невідомий чоловік здійснив понад 20 пострілів у 71-річного директора приватного медичного центру. Потерпілий перебуває у важкому стані в лікарні.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Напад стався 3 вересня близько 10:00 на вулиці у Святошинському районі.

Озброєний чоловік чекав на директора медцентру. Коли той припаркував автомобіль і вийшов із нього, нападник підійшов та відкрив вогонь.

Місце нападу Фото: Прокуратура Києва

Після стрілянини чоловік втік із місця події. Наразі його розшукують.

Нападнику може загрожувати до 10 років ув’язнення. Його особу поки не встановили.

Також правоохоронці не розголошують ім’я директора медцентру, на якого скоїли напад. Причини стрілянини наразі невідомі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Святошинському районі Києва біля лікарні на Житомирській сталася стрілянина. На місці працювала поліція, а правоохоронці проводили спецоперацію із затримання озброєного нападника.

Відео дня

Раніше Фокус повідомляв про стрілянину в Києві, яка сталася в ніч проти 2 вересня, та можливе протистояння між ГУР і СБУ. У мережі з’явилося відео зі звуками пострілів і чоловіками у військовій формі. Вранці опублікували нові кадри з подвір’я столичної багатоповерхівки, де видно людей у формі СБУ та двох чоловіків, які лежать на землі з руками за головою.

Вранці 2 вересня СБУ повідомила, що запобігла замаху на російського опозиціонера. За версією спецслужби, його планувала ліквідувати ФСБ РФ. Аналогічну інформацію оприлюднило ГУР, однак згодом видалило своє повідомлення.

Також “Українська правда” повідомляла про стрілянину між представниками ГУР і СБУ в Києві та подальші події після прибуття на місце працівників ДБР.