Находился в СЗЧ и мстил за жену: что известно о подозреваемом в расстреле врача в Киеве

В покушении на директора клиники репродуктологии в Святошинском районе подозревают уроженца села Кияшки в Полтавской области. К преступлению он тщательно готовился ещё с зимы 2026 года, собирая информацию о враче и его семье.

Стали известны новые подробности покушения на убийство известного врача-репродуктолога. 71-летнего Игоря Ильина расстреляли в упор 3 сентября возле клиники в Киеве, которую он возглавлял. В совершении преступления подозревается мужчина, который потерял жену и дезертировал из армии. Фокус собрал всю известную информацию.

В Нацполиции сообщили, что подозреваемый тщательно готовился к преступлению

Начальник полиции Киева Дмитрий Шумейко сообщил, что в покушении подозревают 40-летнего военнослужащего, находившегося в отпуске по личным обстоятельствам. По версии следствия, он хотел отомстить врачу за якобы неправильное лечение своей жены, которая скончалась.

К этому преступлению подозреваемый тщательно готовился. По крайней мере с зимы 2026 года он собирал информацию о враче, членах его семьи, местах работы и проживания, а также об их автомобилях.

Видео дня

"Поэтому мы обеспечили охрану пострадавшему в больнице и членам его семьи. Подозреваемый подготовил для себя путь отхода, способ перехода в нелегальное положение, место для скрытого проживания. Продумал, как избавиться от оружия", — рассказал Шумейко.

По его словам, злоумышленник расстрелял потерпевшего из двух пистолетов поочередно, произведя не менее 23 выстрелов, после чего скрылся.

В то же время ТСН сообщает, что задержанный — уроженец села Кияшки (Полтавская область) Максим О., который с 9 марта 2026 года находился в СЗЧ.

Как выяснилось, задержанный мстил за жену Фото: Нацполиция

Источники в властных структурах сообщили, что жена Максима О. умерла, по всей видимости, после лечения в клинике Ильина. Однако связан ли её смерть именно с лечением — этот вопрос для правоохранительных органов пока остаётся открытым.

"Насколько известно, жена военнослужащего была бывшей пациенткой Ильина. Была изъята определенная медицинская документация", — уточнили источники ТСН.

Эту же информацию подтвердили в пресс-службе Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.

Впрочем, в отделе информационной политики Горишнеплавского городского совета (село Кияшки входит в состав Горишнеплавской городской общины) сообщили, что Максим О., 1986 года рождения, действительно проживал в Кияшках, но это было давно, жил он преимущественно в Киеве и из столицы был призван на службу в 2025 году.

Оружие, изъятое у подозреваемого Фото: Нацполиция

До инцидента в СЗЧ и покушения на врача-репродуктолога Максим О. ни разу не привлекался к ответственности. В мае ему исполнилось 40 лет, он был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, оказывавший компьютерные услуги.

Кроме того, журналисты выяснили, что мужчина был сторонником интернет-сообществ, проповедовавших теории и учения о "полной завершенности" в жизни.

На данный момент известно, что Игорь Ильин, на которого было совершено покушение, уже вышел из комы, в которой находился несколько дней.

"Состояние Игоря Ильина улучшается, он вышел из комы. Известно, что, например, дочь и жена Ильина находились под охраной до тех пор, пока не поймали подозреваемого", — сообщили источники в медицинских кругах.

Напомним, что "Фокус" писал о покушении на директора клиники репродуктологии.

Кроме того, мы сообщали о задержании подозреваемого.