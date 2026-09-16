Токсичная ловушка в доме: в Украине обнаружили ночники с содержанием свинца, в сотни раз превышающим норму

В детских ночниках, которые продавались в Черниговской области, обнаружили смертельно опасную концентрацию тяжелых металлов: содержание свинца превысило норму в 867 раз, а кадмия — в 44 раза.

Специалисты Госпродпотребслужбы в Черниговской области выявили в продаже опасное для жизни и здоровья электрооборудование. Речь идет о детских ночниках бренда HOROZ ELECTRIC со штрих-кодом 8680985522609. Об этом сообщается на сайте организации.

Несоответствие продукции было выявлено в ходе мероприятий по государственному рыночному надзору, проводимых Главным управлением Госпродпотребслужбы в Черниговской области.

Образец продукции был направлен на официальную лабораторную экспертизу. Проверка показала, что ночник не соответствует требованиям Технического регламента об ограничении использования некоторых опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 10 марта 2017 года № 139.

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Что показала проверка

Эксперты в лаборатории обнаружили в составе ночника аномальное количество тяжелых металлов.

Так, при установленной норме содержания кадмия не более 100 мг/кг в исследуемом образце его фактическое содержание составило 4400 мг/кг. Таким образом, показатель превысил допустимый уровень в 44 раза.

Еще более значительное отклонение было зафиксировано в отношении свинца. При норме не более 1000 мг/кг лаборатория обнаружила в образце 867 000 мг/кг, то есть в 867 раз больше допустимого уровня.

Именно из-за превышения установленных ограничений продукция была признана несоответствующей требованиям безопасности.

Детский ночник бренда HOROZ ELECTRIC Фото: Госпродпотребслужба

Госпродпотребслужба призывает людей проверить свои дома и прекратить использование этих приборов. При покупке любой электроники ведомство рекомендует обязательно проверять маркировку, наличие инструкции на украинском языке, а также точный адрес и название импортера или производителя. Мероприятия по изъятию токсичной продукции с рынка продолжаются.

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