Токсична пастка вдома: в Україні виявили нічники зі свинцем у сотні разів понад норму
У дитячих нічниках, які продавали на Чернігівщині, виявили смертельну концентрацію важких металів: вміст свинцю перевищив норму в 867 разів, а кадмію — у 44 рази.
Фахівці Держпродспоживслужби в Чернігівській області виявили в продажу небезпечне для життя та здоров'я електричне обладнання. Мова йде про дитячі нічники бренду HOROZ ELECTRIC зі штрих-кодом 8680985522609. Про це сказано на сайті організації.
Невідповідність продукції встановили під час заходів державного ринкового нагляду, які проводило Головне управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області.
Зразок продукції передали на офіційні лабораторні дослідження. Перевірка показала, що нічник не відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року №139.
Що показала перевірка
Експерти в лабораторії виявили в складі нічника аномальну кількість важких металів.
Так, за встановленої норми кадмію не більше 100 мг/кг у дослідженому зразку його фактичний вміст становив 4400 мг/кг. Таким чином, показник перевищив допустимий рівень у 44 рази.
Ще більшу різницю зафіксували щодо свинцю. За норми не більше 1000 мг/кг лабораторія виявила у зразку 867 000 мг/кг, тобто у 867 разів більше за допустимий рівень.
Саме через перевищення встановлених обмежень продукцію визнали такою, що не відповідає вимогам безпеки.
Держпродспоживслужба закликає людей перевірити власні оселі та припинити використання цих приладів. При купівлі будь-якої електроніки відомство радить обов'язково перевіряти маркування, наявність інструкції українською мовою, а також точну адресу й найменування імпортера чи виробника. Заходи з вилучення отруйної продукції з ринку тривають.
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