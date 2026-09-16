Токсична пастка вдома: в Україні виявили нічники зі свинцем у сотні разів понад норму

У дитячих нічниках, які продавали на Чернігівщині, виявили смертельну концентрацію важких металів: вміст свинцю перевищив норму в 867 разів, а кадмію — у 44 рази.

Фахівці Держпродспоживслужби в Чернігівській області виявили в продажу небезпечне для життя та здоров'я електричне обладнання. Мова йде про дитячі нічники бренду HOROZ ELECTRIC зі штрих-кодом 8680985522609. Про це сказано на сайті організації.

Невідповідність продукції встановили під час заходів державного ринкового нагляду, які проводило Головне управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області.

Зразок продукції передали на офіційні лабораторні дослідження. Перевірка показала, що нічник не відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року №139.

Видео дня

Що показала перевірка

Експерти в лабораторії виявили в складі нічника аномальну кількість важких металів.

Так, за встановленої норми кадмію не більше 100 мг/кг у дослідженому зразку його фактичний вміст становив 4400 мг/кг. Таким чином, показник перевищив допустимий рівень у 44 рази.

Ще більшу різницю зафіксували щодо свинцю. За норми не більше 1000 мг/кг лабораторія виявила у зразку 867 000 мг/кг, тобто у 867 разів більше за допустимий рівень.

Саме через перевищення встановлених обмежень продукцію визнали такою, що не відповідає вимогам безпеки.

Дитячий нічник бренду HOROZ ELECTRIC Фото: Держпродспоживслужба

Держпродспоживслужба закликає людей перевірити власні оселі та припинити використання цих приладів. При купівлі будь-якої електроніки відомство радить обов'язково перевіряти маркування, наявність інструкції українською мовою, а також точну адресу й найменування імпортера чи виробника. Заходи з вилучення отруйної продукції з ринку тривають.

Нагадаємо, що у московському магазині Hermès товарознавчиня, за даними російських ЗМІ, протягом восьми років могла підміняти оригінальні сумки Birkin і Kelly китайськими копіями. Справжні сумки вона нібито забирала собі та продавала через інтернет, а підробки передавали клієнтам і торговим точкам. Наразі справу розслідують, а співробітники магазину припускають, що таким чином могли підмінити щонайменше дев’ять сумок.

Також ми писали, що в США чоловік перевірив рахунок після вечері в ресторані й побачив додаткові $5, яких не очікував. У чеку цей платіж був позначений як "збір за скарги", після чого чоловік вирішив поділитися курйозною ситуацією в мережі. За його словами, того вечора офіціантка переплутала його замовлення, і він припустив, що саме це могло стати причиною незвичного нарахування.