Принудительная паспортизация: заместитель генпрокурора объяснил, откуда у его жены гражданство РФ

Заместитель генерального прокурора Максим Крым, который после отстранения Руслана Кравченко исполняет управленческие функции в Офисе генпрокурора, прокомментировал вопрос о российском гражданстве своей супруги. По его словам, женщина стала жертвой принудительной паспортизации в оккупированном Крыму.

Крым отметил, что информация, которую сейчас вновь распространяют СМИ, не нова, а эти обстоятельства уже ранее комментировались публично. Свою позицию чиновник изложил в комментарии "Украинской правде".

По словам заместителя генпрокурора, в 2014 году его будущая жена проживала в Севастополе. Как и многие другие жители полуострова, она оказалась в условиях принудительной паспортизации, которую Россия ввела после оккупации Крыма. Крим подчеркнул, что Украина не признает такое навязанное приобретение гражданства РФ.

В 2015 году женщина уехала с оккупированной территории в подконтрольную Украине часть страны, а впоследствии вышла замуж за Максима Крыма. После переезда Анна Крым, по словам мужа, обращалась в российское дипломатическое представительство, чтобы отказаться от навязанного ей документа, однако безуспешно. Обращения и подтверждения их отправки, как уверяет чиновник, сохранились.

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"Никаких фактов влияния этих обстоятельств на мою служебную деятельность, конфликта интересов или установленных ограничений на исполнение мной полномочий нет", — заявил Крым.

Он добавил, что значительная часть его профессиональной деятельности была связана с расследованием военных преступлений РФ и преступлений против основ национальной безопасности Украины, а также с представлением обвинения по таким делам в суде.

"Поэтому здесь важно не искажать факты. Моя жена жила в оккупированном Крыму и стала одной из жертв навязанной Россией паспортизации", — подчеркнул он, добавив, что все вопросы, касающиеся его работы, прошли соответствующие государственные проверки.

Поводом для разъяснений стала публикация "Следствие.Инфо", в которой говорилось, что жена Крыма и её родители получили российские паспорта в апреле 2014 года, уже после начала оккупации полуострова. А 15 сентября стало известно, что после отстранения генпрокурора Руслана Кравченко именно Крым временно исполняет управленческие функции в ОГП.

Напомним, что СМИ сообщили: именно Максим Крым снял подозрение с директора НАБУ Семена Кривоноса, которое Руслан Кравченко подписал всего за несколько часов до своего отстранения. Журналисты-расследователи проанализировали карьеру Крыма и его семейные связи и обнаружили ряд подробностей из его прошлого как в открытых источниках, так и в закрытых базах данных.

Ранее сообщалось, что Руслана Кравченко была освобождена от должности генерального прокурора 14 сентября в связи с обнародованием материалов расследования НАБУ "Карфаген".