Примусова паспортизація: заступник генпрокурора пояснив, звідки в його дружини громадянство РФ

Заступник генерального прокурора Максим Крим, який після відсторонення Руслана Кравченка виконує управлінські функції в Офісі генпрокурора, прокоментував російське громадянство своєї дружини. За його словами, жінка стала жертвою примусової паспортизації в окупованому Криму.

Крим зазначив, що інформація, яку нині знову поширюють медіа, не нова, а ці обставини вже раніше коментували публічно. Свою позицію посадовець висловив у коментарі "Українській правді".

За словами заступника генпрокурора, у 2014 році його майбутня дружина мешкала в Севастополі. Як і багато інших жителів півострова, вона опинилася в умовах примусової паспортизації, яку Росія запровадила після окупації Криму. Крим наголосив, що Україна не визнає такого нав'язаного набуття громадянства РФ.

У 2015 році жінка виїхала з окупованої території на підконтрольну Україні частину країни, а згодом одружилася з Максимом Кримом. Після переїзду Ганна Крим, за словами чоловіка, зверталася до російської дипломатичної установи, щоб відмовитися від нав'язаного їй документа, однак безуспішно. Звернення та підтвердження їх надсилання, як запевняє посадовець, збереглися.

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"Жодних фактів впливу цих обставин на мою службову діяльність, конфлікту інтересів чи встановлених обмежень для виконання мною повноважень немає", – заявив Крим.

Він додав, що значна частина його професійної діяльності стосувалася розслідування воєнних злочинів РФ і злочинів проти основ національної безпеки України, а також підтримання обвинувачення в таких справах у суді.

"Тому тут важливо не підміняти факти. Моя дружина жила в окупованому Криму і стала однією із жертв нав'язаної Росією паспортизації", – наголосив він, додавши, що всі питання щодо його роботи пройшли відповідні державні перевірки.

Приводом для пояснень стала публікація "Слідство.Інфо", де йшлося, що дружина Крима та її батьки отримали російські паспорти у квітні 2014 року, вже після початку окупації півострова. А 15 вересня стало відомо, що після відсторонення генпрокурора Руслана Кравченка саме Крим тимчасово виконує управлінські функції в ОГП.

Нагадаємо, медіа повідомили, що саме Максим Крим скасував підозру директору НАБУ Семену Кривоносу, яку Руслан Кравченко підписав лише за кілька годин до свого відсторонення. Журналісти-розслідувачі проаналізували кар'єру Крима та його родинні зв'язки й виявили низку деталей із його минулого як у відкритих джерелах, так і в закритих базах.

Раніше повідомлялося, що Руслана Кравченка було звільнено з посади генпрокурора 14 вересня внаслідок оприлюднення матеріалів розслідування НАБУ "Карфаген".