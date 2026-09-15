Замість Кравченка Офісом генпрокурора керує Максим Крим: що відомо про його родину

Заступник генерального прокурора Максим Крим замість Руслана Кравченка, якого відправили у відставку, тимчасово керує ОГПУ, повідомили медіа. З'ясувалось, що саме Крим скасував підозру директору НАБУ Семену Кривоносу, яку оформив Кравченко за кілька годин від відсторонення з посади. Розслідувачі вивчили кар'єрний шлях Крима, його родину, й з'ясували певні деталі. Які подробиці минулого виявили у мережі та з закритих джерел?

Максим Крим виконує управлінські функції в Офісі генпрокурора, хоча поки немає офіційного рішення, хто керуватиме ОГПУ після звільнення Кравченка, ідеться у матеріалі медіа "Громадське". Начальниця управління інформаційної політики та комунікацій ОГП Мар’яна Гайовська розповіла, що Крима не призначили виконувачем обов'язків.

На сьогодні Максим Крим має обмежені повноваження та не має права на певні "повноваження і процесуальні рішення, які законом віднесені виключно до компетенції генерального прокурора". Медіа зауважило, що розслідувачі проєкту "Слідство Інфо" виявили трьох членів родини топпосадовця, які їздили в окупований Крим у 2014 році.

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Максим Крим — біографія та дані розслідувачів

Максим Крим — 38-річний заступник генерального прокурора, уродженець міста Самарканд в Узбекистані, який здобув профільну освіту у Національній юридичній академії ім. Ярослава Мудрого. Після цього він працював у Криму, а у 2014 році виїхав і був тим прокурором, який оголосив підозру президенту-втікачу Віктору Януковичу у січні 2017 року. У 2020 році він обійняв посаду першого заступника керівника Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері, потім перейшов у Київську обласну прокуратуру, а заступником генерального прокурора став з літа 2025 року.

Максим Крим — виступ щодо Януковича

Родина Максима Крима

На порталі "Слідство Інфо" опублікували дані щодо родини Максима Крима. При цьому нагадали, що Крим разом з Русланом Кравченком у перші дні анексії півострова знищили документи у місцевій прокуратурі, щоб вони не дістались РФ. Щодо родини з'ясували, що дружина Ганна Крим має паспорт РФ з 2 квітня 2014 року, а її батьки, В'ячеслав та Лариса Юшкови, — з 30 квітня 2014 році. Розслідувачі відшукали відповідну інформацію у російських базах даних та зауважили, що ідеться про перший період російської окупації, коли РФ оголосила усіх мешканців півострові за замовчуванням громадянами РФ.

Максим Крим — дружина Ганна Крим Фото: Слідство. Інфо

У матеріалах розслідування стверджують, що Ганна Крим з 2015 по 2021 рік неодноразово бувала в Криму: в усіх випадках — законно в'їжджала через Армянськ. Крім того, в Криму і далі, ймовірно, живуть її батьки, а матір кілька разів літала в Росію. "Слідство Інфо" написало, що поки не отримало коментарів від Максима Крима щодо вказаних деталей.

Відставка Кравченка — деталі скандалу

Зазначимо, 14 вересня президент України Володимир Зеленський відсторонив від роботи тодішнього генерального прокурора Руслана Кравченка. Відсторонення сталось після оприлюднення матеріалів розслідування НАБУ "Карфаген", у якому один з топпрокурорів начебто "кришував" шахрайські кол-центри. У відповідь Кравченко почав публікувати матеріали розслідування щодо директора НАБУ: справу назвав "Янус", і у ній ішлося про отримання хабаря кілька років тому. 15 вересня Верховна Рада відправила у відставку Руслана Кравченка: хто стане в.о., поки що даних немає.

Нагадуємо, Фокус зібрав інформацію про дружину Руслана Кравченка: про деталі її особистого життя та стосунків з тепер вже ексгенпрокурором.