Вместо Кравченко Офисом генпрокурора руководит Максим Крым: что известно о его семье

Заместитель генерального прокурора Максим Крым вместо Руслана Кравченко, которого отправили в отставку, временно возглавляет ОГПУ, сообщили СМИ. Выяснилось, что именно Крым снял подозрение с директора НАБУ Семена Кривоноса, которое оформил Кравченко за несколько часов до отстранения от должности. Расследователи изучили карьерный путь Крыма, его семью, и выяснили некоторые детали. Какие подробности прошлого обнаружили в сети и из закрытых источников?

Максим Крым выполняет управленческие функции в Офисе генерального прокурора, хотя пока нет официального решения о том, кто будет возглавлять ОГПУ после увольнения Кравченко, говорится в материале СМИ "Громадське". Начальница управления информационной политики и коммуникаций ОГП Марьяна Гайовская рассказала, что Крым не был назначен исполняющим обязанности.

На сегодняшний день Максим Крым обладает ограниченными полномочиями и не имеет права на определенные "полномочия и процессуальные решения, которые законом отнесены исключительно к компетенции генерального прокурора". СМИ отметило, что журналисты проекта "Следствие Инфо" выявили трех членов семьи высокопоставленного чиновника, которые ездили в оккупированный Крым в 2014 году.

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Максим Крым — биография и данные расследователей

Максим Крым — 38-летний заместитель генерального прокурора, уроженец города Самарканд в Узбекистане, получивший профильное образование в Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого. После этого он работал в Крыму, а в 2014 году уехал и стал тем прокурором, который объявил подозрение беглому президенту Виктору Януковичу в январе 2017 года. В 2020 году он занял должность первого заместителя руководителя Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере, затем перешел в Киевскую областную прокуратуру, а заместителем генерального прокурора стал с лета 2025 года.

Максим Крым — выступление о Януковиче

Семья Максима Крыма

На портале "Следствие Инфо" опубликовали данные о семье Максима Крыма. При этом напомнили, что Крым вместе с Русланом Кравченко в первые дни аннексии полуострова уничтожили документы в местной прокуратуре, чтобы они не попали в руки РФ. Что касается семьи, то выяснилось, что жена Анна Крым имеет паспорт РФ с 2 апреля 2014 года, а её родители, Вячеслав и Лариса Юшковы, — с 30 апреля 2014 года. Следователи нашли соответствующую информацию в российских базах данных и отметили, что речь идет о первом периоде российской оккупации, когда РФ по умолчанию объявила всех жителей полуострова гражданами РФ.

Максим Крым — жена Анна Крым Фото: Слідство. Інфо

В материалах расследования утверждается, что Анна Крым с 2015 по 2021 год неоднократно бывала в Крыму: во всех случаях — законно въезжала через Армянск. Кроме того, в Крыму, по-видимому, по-прежнему проживают её родители, а мать несколько раз летала в Россию. "Следствие Инфо" сообщило, что пока не получило комментариев от Максима Крыма по указанным деталям.

Отставка Кравченко — подробности скандала

Отметим, что 14 сентября президент Украины Владимир Зеленский отстранил от работы тогдашнего генерального прокурора Руслана Кравченко. Отстранение произошло после обнародования материалов расследования НАБУ "Карфаген", в котором один из топ-прокуроров якобы "крышевал" мошеннические колл-центры. В ответ Кравченко начал публиковать материалы расследования в отношении директора НАБУ: дело назвал "Янус", и в нем речь шла о получении взятки несколько лет назад. 15 сентября Верховная Рада отправила в отставку Руслана Кравченко: кто станет исполняющим обязанности, пока неизвестно.

Напоминаем, что Фокус собрал информацию о супруге Руслана Кравченко: о подробностях её личной жизни и отношений с ныне уже бывшим генеральным прокурором.